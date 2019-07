Fridays for Future: Hunderte bei Demo in Göttingen dabei

Thema Klimaschutz

+ © Bernd Schlegel Fridays for Future: Trotz der Sommerferien kamen gut laut Polizei etwa 250 Teilnehmer zu der Demonstration in die Gö ttinger Innenstadt. © Bernd Schlegel

Göttingen – In Göttingen und zahlreichen deutschen Städten haben Schüler am Freitag erneut für mehr Tempo beim Klimaschutz demonstriert. Bundesweit gab es nach Angaben der Kampagne „Fridays for Future“ in rund 30 Städten Aktionen.