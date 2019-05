"Fridays for Future"-Demonstration: Plädoyer für den Klimaschutz

Fridays for Future in Göttingen: Etwa 1000 Teilnehmer sind am heutigen Freitag bei der Demonstration dabei.

Mehr als 1000 Teilnehmer sind bei der "Fridays for Future"-Demonstration in Göttingen als Plädoyer für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 18.00 Uhr - Rund 16.000 Schüler haben am Freitag in Niedersachsen und Bremen erneut für mehr Tempo beim Klimaschutz demonstriert. In Göttingen versammelten sich am Vormittag mehr als 1000 Schüler (laut Veranstalter mehr als 2000) vor dem Bahnhof, anschließend zogen sie lautstark vor das Neue Rathaus. Die Abschlusskundgebung fand am Gänseliesel statt.

Eine Schülerin rief alle dazu auf, an der Europawahl am kommenden Sonntag teilzunehmen und "für Klimaschutz" zu stimmen. "Die Klimaleugner müssen aus den Parlamenten gedrängt werden", sagte sie. Mehrere Demonstrationsteilnehmer schwenkten Europa-Fähnchen.

Bei der Auftaktkundgebung sprachen auch zwei Mütter der Elternbewegung "Parents For Future". "Der Kampf gegen den Klimawandel ist keine Aufgabe einer einzelnen Generation", sagten sie: "Er ist eine Aufgabe aller Menschen".

"Die Europäische Union gibt uns die Möglichkeit, die Klimakrise global zu bekämpfen. Mit diesen Wahlen können wir wirklich etwas bewegen, denn das neue Parlament wird verantwortlich für die Klimapolitik Europas in den nächsten fünf Jahren sein und diese fünf Jahre werden entscheidend sein dafür, wie unsere Zukunft aussieht", sagte Ylva Mahnhardt, Mitglied der Ortsgruppe Göttingen, nach der Demonstration.

Bundesweit waren mehr als 300 Kundgebungen angekündigt

In Niedersachsen und Bremen gab es nach Angaben von "Fridays For Future"-Vertretern in rund 50 Orten Demonstrationen. Bundesweit waren mehr als 300 Kundgebungen und Protestmärsche angekündigt, weltweit wollten in mehr als 1350 Städten junge Leute auf die Straße gehen.

In Hannover versammelten sich den Angaben der Polizei zufolge 6500 junge Menschen auf dem Opernplatz. In Bremen waren es 5000, in Braunschweig knapp 2000. (Mit epd)

Schon am 25. April haben Schüler in Göttingen für "Fridays for Future" protestiert. Auch in Kassel und Uslar gab es in den vergangenen Monaten "Fridays for Future"-Demonstrationen.