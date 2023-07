Friedländer Retter trainieren in der Schweiz Feuerbekämpfung im Tunnel

Von: Bernd Schlegel

Gehören zu den schwierigeren Einsätzen der Feuerwehren: Brandbekämpfung im Tunnel. © Privat/nh

Zwei Mitglieder der Gemeindefeuerwehr Friedland gehörten zu einer Gruppe von Einsatzkräften, die die Bekämpfung von Feuer im Tunnel trainierten.

Friedland - Zu den besonders schwierigen Einsätzen für Feuerwehren gehören die Bekämpfung von Tunnelbränden sowie die Tunnelrettung. Zwei Mitglieder der Gemeindefeuerwehr Friedland nahmen an einem Speziallehrgang zu dem Thema teil.

Er führte die Aktiven je eine Woche nach Bad Köstritz in Thüringen sowie in das Nachbarland Schweiz. Ziel des Fachlehrgangs für Feuerwehren mit Tunnelanlagen in deren Einsatzgebieten ist es, das strukturierte Vorgehen bei der Tunnelbrandbekämpfung zu trainieren und später als Multiplikatoren in den jeweiligen Gemeinden ausbilden zu können.

Friedländer Brandbekämpfer trainierten in der Schweiz einen ganz besonderen Ernstfall

Hintergrund: Auf dem Friedländer Gemeindegebiet ist das Westportal des Heidkopftunnels der Autobahn 38 zu finden. Die Aktiven der Feuerwehr müssen deshalb für Einsätze im 1724 Meter langen „Tunnel der Deutschen Einheit“ fit sein. Außerdem sind durch den Tunnel Gefahrguttransporte möglich.

Für das Training ging es in spezielle und einzigartige Tunnelübungsanlagen in der Schweiz (Foto), die eine realistische Darstellung von Einsatzszenarien möglich machen. So wurden von den 19 Teilnehmern an schweißtreibenden Lehrgangstagen in den Alpen 386 Atemluftflaschen, 80 Liter isotonische Getränke und 64 Liter Nebel-Fluid verbraucht. (Bernd Schlegel)