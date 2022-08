Fritz Güntzler (CDU) über Sport in Krisenzeiten: „Der Stellenwert hat gelitten“

Von: Thomas Kopietz

Sportlicher Abgeordneter: Fritz Güntzler ist Hobby-Sportler – hier beim Laufen im Stadion am Uni-Sportgelände – und sitzt im Sportausschuss des Deutschen Bundestages. © Hubert Jelinek

Im HNA-Sommergespräch spricht Bundestagsabgeordneter Fritz Güntzler (CDU) über Probleme des Sports und der Vereine in Krisenzeiten.

Göttingen/Berlin – Die laufenden European Championships in München bringen vielen Sportarten eine Riesenaufmerksamkeit – doch in Zeiten von Corona und Krieg hat der Stellenwert des Sports gelitten. Das sagt der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) aus Göttingen. Er ist engagierter Sportler und sitzt im Sportausschuss des Bundestags. Im Sommer-Interview haben wir über Vereins-, Breiten-, Spitzen- und Behindertensport mit ihm gesprochen.

Herr Güntzler, Sie sitzen auch im Sportausschuss des Deutschen Bundestages: Welche Rolle spielen eigentlich sportpolitische Themen und Entscheidungen zurzeit angesichts einer vom Krieg in der Ukraine bestimmten Zeit?

Natürlich stehen jetzt andere Themen im Fokus. Aber ich halte es nach wie vor für einen Wert an sich, dass der Bundestag einen Sportausschuss hat. Denn wir haben ja im Sportbereich gar nicht so viel eigenständig zu entscheiden, es gibt auch kein Sportministerium, denn der Sport wird im Innenministerium behandelt. Spannenderweise hat die Bundesinnenministerin in ihrer ersten Rede den Sport nicht einmal erwähnt. Dem Sport kommt gerade i n der aktuellen Situation eine wichtige Bedeutung zu. Er kann verbinden und integrieren, zentrale Botschaften vermitteln - auch über Ländergrenzen hinweg.

Der Sport hat also mehr Aufmerksamkeit verdient?

Der Sport muss in seiner Rolle weiter in den Fokus gerückt werden. Konkret: Wir müssen etwas tun, was wir in der Vergangenheit zu wenig getan haben, über die gesellschaftliche Rolle des Sports Diskussionen auch im Bundestag-Plenum lostreten. Das ist leider nur sehr selten der Fall. Bisher gab es nur den Bericht des Sports, der irgendwann nachts um 23.40 Uhr auf der Tagesordnung steht – wenn überhaupt.

Warum muss über Sport und Gesellschaft debattiert werden?

In einer Zeit, das hat auch die Pandemie gezeigt, da der Sport eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft einnimmt, muss er auch politisch eine Rolle spielen. Grade in der Debatte um die Überwindung der negativen sozialen Folgen der Pandemie kommen der Sport und die Chancen, die er hier bietet, aktuell viel zu kurz. Wir Politiker müssen dem Sport den notwendigen Rahmen geben. Der Sportausschuss beobachtet die Entwicklungen im Sport, besetzt diese Themen und treibt die Bundesregierung diesbezüglich an.

Im Koalitionsvertrag steht aber nicht viel..

Richtig. Von 177 Seiten sind eineinhalb Seiten für den Sport. Und von den genannten Punkten sind bis jetzt noch keine aufgegriffen worden.

Der Sportausschuss ist für den Hochleistungssport zuständig. Benötigt aber nicht gerade der stark leidende Breitensport in und nach Corona Unterstützung vom Staat?

Wir sind nach den Vereinbarungen mit den Ländern für den Spitzensport zuständig. Aber das Thema Breitensport und Nachwuchsförderung beschäftigt uns natürlich auch. So diskutieren wir die Auswirkungen von Corona zum Beispiel auch im Ausschuss mit den Vertretern der Landessportbünde. Gerade die vielen Vereine, die in den Corona-Zeiten einen tollen Job gemacht haben, stehen da im Fokus. Gerade sie brauchen für den Neustart unsere Unterstützung. Da sollte auch der Bund dann mithelfen.

Im deutschen Sportsystem haben die Landessportverbände großen Einfluss. Tun sie zu wenig?

Das kann ich im Einzelnen nicht beurteilen. Ich muss aber sagen, dass gerade der Landessportbund Niedersachsen sehr viel getan hat. Er hat dafür gesorgt, dass es viel Geld in Programmen für die Sportvereine in der Breite gegeben hat. Aber wir müssen leider sehen, dass die Sportvereine unter Mitgliederschwund leiden. Das betrifft insbesondere die Situation bei den Kindern und Jugendlichen.

Wie steht es um den paralympischen Sport?

Es macht mich sehr traurig, dass uns in der Paralympics-Nachbetrachtung aufgezeigt wurde, dass gerade der paralympische Sport sehr unter den Corona-Auswirkungen leidet: Es gibt rapide Mitgliederverluste. Das spürt man auch im Durchschnittsalter der Athleten. Die Frage ist auch: Was ist paralympischer Sport eigentlich? Er kommt aus dem Reha-Sport. Jetzt ist er viel mehr – aber manche Vereine kommen in der Struktur noch nicht mit. Da müssen wir unterstützen.

Auch andere Sportvereine sind stark von Corona betroffen.

Generell sind die Vereine durch Corona unterschiedlich betroffen. Die Großvereine, wie der ASC Göttingen, haben eher damit zu tun. Die kleinen Sportvereine, wo die Solidarisierung der Mitglieder größer ist, sehen da besser aus. Man tritt nicht gleich aus, wenn man ein Jahr kein Fußball spielen kann.

Wie kann die Politik tun, um die Mitgliederverluste im Breitensport, im Nachwuchsbereich auszugleichen? Breitensport ist die Basis für Spitzensport?

Spitzensport macht Breitensport möglich, weil er Werbung für den gesamten Sport, auch den Breitensport ist. Das bedingt sich gegeneinander. Finanziell wird es bei den Bezuschussungen der Länder für den Sport bleiben müssen. Was wir im Bund machen können ist, dass wir - es gibt ja Geld von uns für sportwissenschaftliche Untersuchungen - alles viel stärker wissenschaftlich begleiten, auch die Situation der Vereine. Da geht es um die Entwicklungen in den Vereinen wie Professionalisierung, das vorhandene Problem im Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Manche bräuchten dringend hauptamtliche Mitarbeiter, weil es weniger Ehrenamtliche gibt - aber sie haben kein Geld für Hauptamtliche. Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, um die Situation bedarfsgerecht zu verbessern. Fakt ist: Dafür gibt es zu wenig Geld im Bundeshaushalt.

Spitzensport: Olympia, Paralympics – wir schauen auf die Medaillenspiegel. Ist dieser als Maßstab für die Förderung der Sportler überhaupt noch aufrechtzuerhalten?

Der Medaillenspiegel kann nicht mehr das alleinige Kriterium sein. Man muss hinschauen, aber auch betrachten und fragen: Gibt es international überhaupt noch eine Wettbewerbsgleichheit. Wir wissen ja, wie andere mit Doping umgehen. Derzeit geben wir viel Geld ins System, aber was kommt hinten raus – an Leistung. Bei der Umsetzung der Spitzensportreform scheint viel Sand im Getriebe zu sein. Die Frage ist: Werden die Gelder – immerhin 300 Millionen Euro – zielgerichtet ausgegeben?

Es gibt ganz starke Fachverbände und andere, die nicht auf die Füße kommen.

Wir haben in Peking die meisten Medaillen im Eiskanal gewonnen. Hier ist stringent nachzuvollziehen, wie sie das System und die Mittelverteilung aufgebaut haben. In anderen Verbänden ist dies nicht immer so klar zu erkennen. Fakt ist: Es muss in den Fachverbänden klare Strategien geben, um bessere Ergebnisse erzielen zu können.

Das ist das eine: Felix Neureuther zeigt auf, wo es hapert – ganz klar auch in der Basisförderung.

Wir haben die Athleten in Deutschland, die sich extra organisiert haben – auch mit Bundesmitteln. Diese sagen, es ist ein Spannungsfeld: Wir wollen vereinheitlichen und konzentrieren in der Spitzenförderung – mit guten Trainern vor Ort. Alle Erkenntnisse aus Sportwissenschaft und Technik dort hineinbringen, siehe Bobfahren, wo das gelungen ist. Aber nicht alle Sportler können und wollen diese zentralisierten Angebote nutzen. Dezentrale Angebote sind weiter sehr wichtig. Sie spielen auch bei der Nachwuchsförderung und Talentsichtung eine wichtige Rolle. Man bekommt es aber oft nicht effektiv genug hin. Das ist ein Dilemma.

(Thomas Kopietz)

ZUR PERSON Fritz Güntzler (56), ist gebürtiger Cuxhavener. Seit 2013 ist er Bundestagsabgeordneter für die CDU, Mitglied im Finanz- und im Sportausschuss. Güntzler war zudem in der 19. Legislaturperiode Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss der Bundesregierung. Der Diplom-Kaufmann arbeitet als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Güntzler ist verheiratet mit Wibke und hat zwei erwachsene Söhne, mit ihnen teilt er die Leidenschaft für den Fußball und die Schiedsrichterei. (tko)