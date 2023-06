Fronleichnam: Besenmarkt in Göttingen soll Besucher anlocken

Von: Bernd Schlegel

Beim Besenmarkt können Besucher der Göttinger Innenstadt in den Seitenstraßen Mode und mehr zu kleinen Preisen entdecken. (Symbolbild) © ProCity / Repro Patrizia Walter

Zu Fronleichnam am Donnerstag, 8. Juni, bietet der Besenmarkt in der Göttinger Innenstadt wieder die Chance auf besondere Schnäppchen und Angebote.

Göttingen - Dazu werden insbesondere zahlreiche Gäste aus den angrenzenden Bundesländern erwartet, da am Donnerstag in Hessen, in Nordrhein-Westfalen sowie in bestimmten Landkreisen in Thüringen Feiertag ist. Die Gäste nutzen den freien Tag gern zum Einkaufsbummel sowie zur Schnäppchenjagd in der Göttinger Innenstadt. Boutiquen und andere Geschäfte kehren deshalb zum traditionellen Besenmarkt ihre Lager aus, heißt es in einer Mitteilung von Pro-City.

Der teilnehmende Einzelhandel stellt an Verkaufsständen oder in Pavillons vor den Läden Sonderangebote aus: Damen- und Herrenmode, Accessoires, Schmuck, Taschen, Stoffe und vieles mehr „warten“ nur darauf, von den Kunden entdeckt zu werden. Manche Restposten, auch hochwertige Stücke, wechseln dabei zu kleinen Preisen den Besitzer. (Bernd Schlegel)

