Frühjahrsläufer können für Schule in Senegal spenden

Teilnahme: Lauf-Anmeldung an Arnoldi-Schule-Adresse weiterleiten

+ © Hubert Jelinek Schüler rennen beim Göttinger Frühjahrsvolkslauf am Sonntag, 7. Mai, im Jahnstadion auch für den Bau einer Schule im Senegal. Archivfoto: Hubert Jelinek © Hubert Jelinek

Laufen und Spenden: Das ist beim Frühjahrslauf am Sonntag, 7. Mai, in Göttingen möglich

Göttingen – Tausende werden am Sonntag, 7. Mai, wieder im und um den Sportpark Jahnstadion wieder ihre Runden drehen – beim Göttinger Frühjahrslauf der Sparkasse Göttingen. Diesmal können Teilnehmende nicht nur für ihre Gesundheit und das Wohlbefinden etwas tun, sondern ganz leicht auch für eine Spendenaktion – „1000 Schulen für unsere Welt“.

Denn in diesem Jahr haben die Organisatoren der Betriebssportgemeinschaft der Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Arnoldi-Schule in Göttingen eine tolle Aktion ausgedacht. Genauer, sie schließen sich dem Spenden- und Förderprogramm „1000 Schulen für unsere Welt“ an.

BBS1-Azubis sammeln Spenden für Schule im Senegal

Die Azubis zu Verwaltungsfachangestellten der BBS1 Arnoldi-Schule haben sich nämlich schon in einem Unterrichtsprojekt auf die Aktion „1000 Schulen für unsere Welt“ beschäftigt und für den Bau einer Grundschule in Kaolack/Senegal Spendengeld gesammelt. Ursprünglich wollten Sie einen Spendenlauf organisieren. Jetzt können Teilnehmer des Frühjahrslaufs helfen. Unterstützung finden sie von der DKV Bezirksdirektion Feldgiebel & Kleinhans.

Teilnahmebescheinigung Frühjahrslauf online per Mail an Schule weiterleiten

Jeder Teilnehmer am Frühjahrslauf kann sich online anmelden und dann spenden Unternehmen für die Läufer. Los geht es am Sonntag, 7. Mai, um 9 Uhr im Jahnstadion. Die Frühjahrsläufer müssen dann ihre Anmeldebestätigung für den Lauf an spendenlauf@bbs1-arnoldi-de weiterleiten.

Kreis unterstützt die Aktion - Landrat Riethig läuft mit

Die Anmeldung zum Lauf ist bis kurz vorher möglich: unter www.goettinger-fruehjahrs-volkslauf.de oder am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, im Jahnstadion. Landrat Marcel Riethig macht auch mit: Er geht an den Start.

„1000 Schulen für unsere Welt“ ist Aktion der kommunalen Spitzenverbände

„1000 Schulen für unsere Welt“ ist eine Gemeinschaftsinitiative der kommunalen Spitzenverbände mit dem Ziel, Schulen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu bauen. Mit dem Bau einer Schule im Globalen Süden wird dort Bildung gefördert, Armut verringert und Perspektiven vor Ort geschaffen.

Finanziert werden die Schulbauprojekte aus Spenden von Bürgern und der lokalen Wirtschaft, indem die jeweilige deutsche Kommune zu Spenden für ein Schulprojekt aufruft. Das ist in Göttingen die Arnoldi-Schule. (Thomas Kopietz)