Fusion des Göttinger IT-Spezialisten Sycor mit Allgeier ist geplatzt

Sycor: Viele der Beschäftigten arbeiten inzwischen in einem Neubau an der Jutta-Limbach-Straße.

Der Göttinger IT-Spezialist Sycor und die „Allgeier Enterprise Service“ brechen den geplanten Zusammenschluss ab.

Im November war die mögliche Fusion des Tochterunternehmens von Ottobock mit dem Unternehmen in München angekündigt worden.

„Im Rahmen der Gespräche über eine Strategic Road Map bis zu einem Börsengang der neuen Holding sind unterschiedliche Auffassungen über die Organisation und Unternehmensführung der Holding, das Branding der fusionierten Unternehmen und das Ziel eines Börsengangs aufgetreten“, heißt es wörtlich in einer Sofort-Mitteilung von Allgeier.

Deshalb wurde jetzt die Entscheidung getroffen, die Fusionsgespräche zu beenden. „Der geplante Zusammenschluss wird nicht nicht stattfinden“, heißt es von dem bayerischen Unternehmen.

Die Sycor GmbH bietet IT-Dienstleistungen an und ist seit mehr als 20 Jahren am Markt. Im Jahr 2017 erhielte das Unternehmen mit etwa 750 Mitarbeiten einen Umsatz von gut 85 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr eröffnete Sycor einen Neubau an der Jutta-Limbach-Straße.