BSV-Allstars schlagen die Kicker der Bovender Verwaltung im Traditionsduell

Einheitliche „Duell“-Shirts nach dem Spiel: In Bovenden lebte das Fußball-Traditionsmatch wieder auf: Am Montag spielten die BSV-Allstars gegen die Verwaltungskicker und gewannen knapp mit 7:6. Foto: Privat/nh

Bovenden - Ein Duell besonderer Art gab es auf dem Kunstrasenplatz: Dort spielte ein Team der Verwaltung gegen die Allstars des Bovender SV. Das Spiel hatte es seit fast vier Jahrzehnten nicht gegeben.

Verdammt lang her war es, dass die Fußball-Größen aus Verwaltung und Sportverein gegeneinander antraten: Nach fast 40 Jahren Unterbrechung wurde in Bovenden ein Traditionsduell wieder aufgelegt: Eine Auswahl aus Verwaltung und Politik des Flecken Bovenden kickte gegen eine Auswahl des Bovender SV.

Der Rahmen passte: Bestes Fußballwetter herrschte und der Kunstrasen zeigte sich frisch „gekämmt“: Beide Mannschaften traten mit ambitionierten Kickern an und wurden vom BSV-Jugendwart und Schiedsrichter Kay Baker gepfiffen. Die Zuschauer sahen neben harten Duellen ein faires Spiel mit Toren sowohl des BSV-Vorsitzenden Alexander Schneehain (Treffer zum 1:1), als auch des Bürgermeisters (4:5). Am Ende hieß es 7:6 für die BSV-Allstars. Zum Siegtor zirkelte BSV-Abteilungsleiter Daniel Vollbrecht den Ball bei einem Freistoß aus 18 Metern Torentfernung in letzter Minute unhaltbar für den Keeper ins Tor der Verwaltungskicker, die diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen werden: „Das Ergebnis fordert geradezu ein Rückspiel heraus, so- dass die Tradition weiterleben wird“, kündigte Bürgermeister Thomas Brandes an.

Hintergrund für das Wiederaufleben des Traditionsspiels war, dass auf der BSV-r Mitgliederversammlung offiziell der Waldsportplatz „In der Lieth“ aufgegeben wurde. Aus diesem Anlass Ortsheimatpfleger Ulli Klingelhöfer alte Fotos, die in den 70er Jahren bei dem Traditionsduell entstanden waren, gezeigt.

Darauf sprang BSV-Chef Schneehain sofort an: „Ich habe daraufhin den anwesenden Bürgermeister Thomas Brandes zum Duell gegen eine BSV-Auswahl herausgefordert“, erzählt Schneehain. „Eine solche Herausforderung konnte ich natürlich nicht liegen lassen“, kontert Thomas Brandes.

Nach dem Match war die Rivalität auf dem Platz schnell vergessen: Bei Grillwurst und Kaltgetränken wurde über die besten Spielszenen und die alten, ausgestellten Fotos bis zum Sonnenuntergang diskutiert.

Den BAP-Hit „Verdamp lang her“ jedenfalls wird man in Bovenden im Zusammenhang mit dem Fußballmatch nicht mehr auflegen, denn das Traditionsduell wird es schon 2020 wieder geben. (tko)