Fußball statt Unterricht: Göttinger Soccer-Cup hat sich im Schulkalender etabliert

Fußballturnier für Schulmannschaften aus der Region

+ Gesamtsieger 2015: Die Frauen- und Männermannschaften des Hainberg-Gymnasiums (HG) siegten 2015 in der Soccer Arena. Foto: Roman Müller/nh

Göttingen. Fußballspielen statt Lernen in der Schule: Die BBS-1-Arnoldi Schule organisiert ein Fußball-Turnier für Schulmannschaften am Montag in der Soccer-Arena.