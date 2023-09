Galloway-Halter über den Landkreis Göttingen: „Hier wird bewusst falsch dargestellt“

Von: Melanie Zimmermann

Eine Aufnahme, die Mitarbeiter des Veterinäramtes Anfang Mai auf dem Hof von Mike Niemeyer machten: Zu sehen sind sehr stark verdreckte Tiere, das Fell ist in einem desolaten Zustand. © Landkreis Göttingen/nh

Streit um Galloway-Rinder im Kreis Göttingen: Jetzt spricht Landwirt Mike Niemeyer und wirft dem Landkreis mangelnde Kooperation vor.

Göttingen – Der Streit um die insgesamt rund 70 Galloway-Rinder, die sich im Südosten des Landkreis Göttingen aufhalten, scheint kein Ende zu nehmen. Nun meldet sich der Landwirt, Mike Niemeyer, selbst zu Wort. Er wirft dem Landkreis mangelnde Kompromissbereitschaft vor und bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Er sei „erschrocken über die Berichterstattung über die sogenannten Zustände in meinem Betrieb“ schreibt Mike Niemeyer in einer E-Mail an unsere Redaktion. Dabei geht es um die Details zu den Zuständen auf Niemeyers Hof sowie Bilder der Tiere, die Kreis-Dezernentin Doreen Fragel Anfang September auf einer Pressekonferenz öffentlich machte.

Ausgebüxte Galloway-Rinder im Kreis Göttingen: Schilderungen des Kreises entsprechen nicht der Realität

Die Vorwürfe an den Halter in Ischenrode: Mehrfach wurde bei Kontrollen festgestellt, dass der Landwirt weder für genügend Futter, Wasser noch Einstreu im Stall sorgte. Abgemagerte und stark verdreckte Tiere sind auf den Bildern zu sehen, die das Veterinäramt bei regelmäßigen Kontrollen gemacht hat.

Das Foto zeigt zwei Galloways sowie ein Kälbchen im Stall auf dem Hof von Mike Niemeyer. Die Aufnahme stammt nach Angaben des Landwirtes aus Mitte Dezember. © Mike Niemeyer/Privat/nh

Mehr noch: Der Landkreis veröffentlichte auch Fotos, die verendete Tiere auf dem Gelände liegend zeigen. Manche wiesen auch Spuren von Erkrankungen auf. Teilweise sind tote Kälber auch von Mardern und Füchsen angenagt worden, wie es vom Landkreis heißt.

Diese Szenarien spiegelten nicht die Realität wieder, so Niemeyer. Die verwendeten Bilder zeigten eine einzelne, 16 Jahre alte Kuh, die „aus natürlichem Grund gebrechlich und dünn“ aussehe. „Genannter ‘Unrat’ und Gegenstände auf dem Grundstück wurden seiner Zeit entfernt und geben eigentlich keinen Anlass mehr zu Beanstandungen“, so Niemeyer weiter.

Landwirt Niemeyer kritisiert Vorgehensweise des Landkreises Göttingen bei seinen Rindern

Es sei ebenfalls nicht richtig dargestellt, dass alle aktuell freilaufenden Rinder von sich aus ausgebrochen und abgängig sind. „In mehreren Versuchen und völlig unsachgemäßer Vorgehensweise durch den Landkreis wurden die Tiere wiederholt von ihren Weiden getrieben“, schildert Niemeyer seine Sicht der Dinge.

Ebenfalls eine Privataufnahme des Landwirtes aus Ischenrode aus einem Stall der Galloways, datiert auf den 21. März dieses Jahres. © Mike Niemeyer/Privat/nh

Üblicherweise würden die Rinder auf sein Rufen reagieren und kommen, doch das sei derzeit nicht mehr möglich, nachdem die Tiere „mehrmals von 14 Reitern gejagt wurden. Hier wurde eine Spaßveranstaltung mit Cowboys betrieben.“ Es brauche aber ein entsprechendes Vertrauensverhältnis, um die Tiere einzufangen.

Da dies in den Augen Niemeyers durch die Aktionen des Landkreises zerstört worden sei, benötige es etwas Zeit, das Vertrauen zwischen Tieren und Halter wieder herzustellen. Mit einer Frist von zwölf Tagen und der Androhung eines Zwangsgeldes sei dieser Status jedoch nicht erreichbar.

Hier wurde eine Spaßveranstaltung für Cowboys betrieben.

Entlaufene Galloways: Landwirt bot Landkreis Göttingen an, Rinder selber zurückzuholen

Unwahr sei auch die Behauptung, dass Mistablagerungen aus dem Betrieb des Landwirtes durch den Landkreis entfernt wurden. „Das habe ich selbst am 3. Augustgemacht und es auf den Feldern ausgebracht“, so Mike Niemeyer.

Auch kritisiert er das gesamte Vorgehen des Landkreises im Umgang mit ihm und seiner Galloway-Rinder. Er habe keine Anordnung zur selbstständigen Reduzierung seiner Herde erhalten.

Durch die Aktionen des Landkreises habe er einen Totalausfall im Fleischverkauf. Angebote seinerseits an den Landkreis, die entlaufenen Tiere selber zurückzuholen, seien ignoriert worden. „Es hätte insofern eine Einigung geben können, dass ich und der Landkreis zusammenarbeiten und uns gegenseitig hätten unterstützen können.“

Streit zwischen Landwirt und Landkreis Göttingen: Langfristige wirtschaftliche Folgen

Nach Ansicht Mike Niemeyers geschehe derzeit eine bewusst vernichtende und falsche Darstellung der Situation. Seit dem letzten Gespräch mit Dezernentin Doreen Fragel und Achim Hübner, dem Geschäftsführer des Landvolks, erhalte er verstärkt Repressalien, welche es ihm unmöglich machten, sich selber um seine Rinder zu kümmern und sie anzufahren.

„Die Rinder sollten von Anfang an mit völlig unsachgemäßen Maßnahmen entnommen werden“, so ein weitere Vorwurf Niemeyers in Richtung Landkreis.

Auch wenn es Grund zu Beanstandungen im letzten Jahr gegeben habe, so der Ischenröder, dass Bild, das von ihm gezeichnet werde, entbehre jeder Realität und habe langfristige wirtschaftliche Folgen für ihn. „Meine Lösung ist: Der Landkreis lässt mich meine Arbeit machen und verstört die Tiere nicht weiter.“ (Melanie Zimmermann)