„Garantiefonds Hochschule“: Beratungsstellen sollen schließen

Von: Bernd Schlegel

Das Grenzdurchgangslager Friedland aus der Luft: Dort ist eine der Beratungsstellen, die Zugewanderte bei der Vorbereitung auf ein Studium unterstützen, zu finden. Zum Jahresende ist vermutlich Schluss. (Archivfoto) © Hubert Jelinek/nh

Der „Garantiefonds Hochschule“ sorgt dafür, dass Zugewanderte bessere Chancen haben. Doch die Finanzierung durch den Bund fällt vermutlich weg.

Göttingen/Friedland – Seit mehr als 50 Jahren gibt es den „Garantiefonds Hochschule“ des Bundes. Er unterstützt seither Zugewanderte bei der Vorbereitung auf ein Studium und hilft auch in Südniedersachsen und Nordhessen bei der Anerkennung von Abschlüssen. Zum Jahreswechsel soll das Programm mit Beratungsstellen, die unter anderem in Göttingen und Friedland zu finden sind, auslaufen – dazu Fragen und Antworten.

Wie viele Mitarbeiter sind davon allein in Niedersachsen betroffen?

In Niedersachsen gibt es zurzeit Beratungsstellen in Göttingen, Friedland, Osnabrück und Hannover. Insgesamt ein Dutzend Ansprechpartner für Zugewanderte fallen weg, darunter vier in Südniedersachsen.

Wie lange gibt es die Beratungsbüros in Göttingen und Friedland?

Erst seit 2015 gibt es in Friedland eine ständige Beraterin. Zuvor wurde die Einrichtung im Süden des Landkreises Göttingen über Jahrzehnte von der Uni-Stadt und von Kassel aus mitbetreut.

Was bedeutet die Schließung der Beratungsstellen in Friedland und Göttingen?

„Für die Betroffenen ist es eine Riesenkatastrophe, weil dann die Lotsen für den Einstieg Deutschland fehlen und damit auch langfristig ein enormer Fachkräfteverlust droht“, sagt Ragda Nimer, Beraterin für den Garantiefonds Hochschule bei der Inneren Mission in Göttingen.

Dorothea Weber, Beraterin © Bernd Schlegel

Wo sind die Berater aus Südniedersachsen tätig?

Ratsuchende aus Witzenhausen, Hann. Münden, Leinefelde/Worbis, Uslar, aus dem Raum Holzminden sowie aus Ostniederachsen nehmen Termine bei den Beraterinnen wahr. Mobile Beratungen in der Region gibt es unterem in Bad Karlshafen (Gemeinschaftsunterkunft Helmarshausen), in Höxter und in Braunschweig.

Was kostet der Garantiefonds Hochschule bislang bundesweit?

In den vergangenen Jahren standen dafür insgesamt jährlich etwa 15 Millionen Euro zur Verfügung. Allein im ersten Halbjahr 2023 kümmerten sich die Beratungsstellen bundesweit um fast 5000 Zugewanderte. Davon erhielten mehr als 1000 eine Förderung. Hinzu kommen 1600 Betroffene, die nun studienvorbereitende Sprachkurse besuchen. Im vergangenen Jahr waren es fast 7000 Ratsuchende, davon wurden fast 1000 gefördert. 971 machten Sprachkurse.

Wie ist das enorme Interesse zu erklären?

Mehr als die Hälfte der Geflüchteten, die das Beratungsangebot angenommen haben, kommen aus der Ukraine. Besonders viele von ihnen haben Sprachkurse besucht. Um den Bedarf an Sprachkursen decken zu können, war die Unterstützung durch den Bund in diesem Bereich 2023 auf sieben Millionen Euro aufgestockt worden.

Was ist der Hintergrund für die Einsparung beim Garantiefonds?

Die Bundesregierung sucht Möglichkeiten zur Einsparung. „Wir sind ein kleines Programm, und da ist es relativ einfach, in diesem Bereichen zu kürzen“, so die Einschätzung von Beraterin Dorothea Weber. Das Problem aus ihrer Sicht: „Es gibt keine andere Stelle, die sich bundesweit um Zugewanderte und ihre akademische Zukunft kümmert.“

Wie haben die Beraterinnen von der Kürzung erfahren?

Seit 1972 gibt es den Garantiefonds, der Zugewanderte auf die Aufnahme eines Studiums durch Beratung und Förderung vorbereitet. Die Träger der Arbeit haben erst im Juli von der Staatssekretärin Margit Gottstein im Bundesfamilienministerium erfahren, dass ab sofort keine neuen Förderungen mehr bewilligt werden und das ganze Programm im Mai 2024 eingestellt wird, so die Beraterinnen. Zum Jahreswechsel 2023/24 sollen alle Berater- und Sachbearbeiterstellen wegfallen.

Wie profitieren die Zugewanderten von den Angeboten?

Viele der Zugewanderten haben unzureichende Deutsch-Kenntnisse. In den Sprachkursen, die vom Garantiefonds vermittelt werden, erhalten die Ratsuchende die Sprachkenntnisse, um am Ende an einer Hochschule bestehen zu können. Aus einem Integrationskurs gehen die Absolventen in der Regel mit dem mittleren Sprachniveau B1 heraus. Fürs Studiums wird aber C1 (Fortgeschrittene) benötigt. Die Arbeitsagenturen fördern in der Regel nur den Erwerb des Sprachniveaus B2 für die Vorbereitung auf den Beruf.

Um was geht es in der Beratung noch?

Im Mittelpunkt stehen Studien- und Berufswünsche der Ratsuchenden. Dabei werden die mitgebrachten Vorbildungen auf ihre Anerkennungsmöglichkeiten in Deutschland geprüft. Zudem gibt es Begleitung bei den weiteren Schritten.

Was heißt das konkret?

Viele der Zugewanderten wissen nicht, dass ihre Abschlüsse in Deutschland anerkannt werden können. „Viele unserer Klienten sind bei der Ankunft in Friedland oder Göttingen völlig verunsichert. Meine Kollegen und ich können ihnen oft Mut machen, einen Abschluss anerkennen zu lassen“, sagt Dorothea Weber, seit 2015 Beraterin für den Verein Innere Mission/Evangelisches Hilfswerk im Grenzdurchgangslager Friedland, der auch das Göttinger Beratungsbüro trägt.

Wie läuft die Anerkennung von Abschlüssen ab?

Entscheidend ist, ob die jeweilige Hochschule, die Diplome ausgestellt hat, in einer Datenbank der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gelistet ist. Wenn dies der Fall ist, so bestehen Chancen auf Anerkennung. Gute Perspektiven gibt es für Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, Mathematiker und Mediziner. Schwieriger wird es für Lehrkräfte oder Juristen, weil ein zweites Fach fehlt oder sich das Rechtssystem im Heimatland vollkommen von dem in Deutschland unterscheidet. (Bernd Schlegel)