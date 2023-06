Gartenlaube in Göttinger Stadtteil brennt lichterloh

Brandeinsatz

+ © Stefan Rampfel Rauchfahne über dem Göttinger Stadtteil Grone: Am Freitag, 16. Juni, brannte eine Gartenhütte aus. Foto: Stefan Rampfel © Stefan Rampfel

Eine mächtige Rauchfahne steigt in der Nacht zu Samstag, 17. Juni, im Westen von Göttingen auf. Die Feuerwehren sind schnell vor Ort.

Göttingen - In der Nacht auf Samstag, 17. Juni, stand eine riesige Rauchsäule über dem Göttinger StadtteilGrone. Auf dem Gelände der Gartenkolonie am Lütjen Steinsweg geriet gegen 23:30 Uhr eine Gartenlaube in Brand.

Feuer in Göttingen-Grone: Zunächst wurde Schlimmeres angenommen

Die Feuerwehr rückte mit den Wachen Süd, West und der Ortswehr Grone aus. Zunächst hieß es, drei Buden würden in Vollbrand stehen, was aber nicht der Fall war: Es brannte eine Gartenlaube samt Anbau.

Feuerwehren verhinderten Übergriff der Flammen auf andere Gebäude

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Buden verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Ebenfalls im Einsatz war die sogenannte „ToJ-Einheit“ (Training on Job), die aus Feuerwehr-Anwärtern der Berufsfeuerwehr besteht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuer in Kleingartenkolonie: Bereits im April brannt dort eine Sauna aus

Bereits Mitte April hat es in der Kleingartenanlage ein Feuer gegeben. Damals war eine als Sauna genutzte Gartenlaube abgebrannt. (Stefan Rampfel)