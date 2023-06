Gebeine toter Moriori aus Göttinger Sammlung kehren heim

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Mitglieder einer Delegation aus Neuseeland singen bei der Übergabe von Gebeinen aus den Sammlungen der Universität Göttingen. Die Rückgabe der 32 Individuen ist Teil des internationalen Forschungsprojektes. © Alciro Theodoro da Silva

Die Universität Göttingen und das Hildesheimer Römermuseum übergeben Knochen von Menschen des Moriori Stammes an eine Delegation aus Neuseeland.

Göttingen/Hildesheim – Gebeine neuseeländischer Ureinwohner kehren zurück in ihre weit entfernte Heimat. Die Universität Göttingen und das Roemer- und Pelizaeus-Museum der Stadt Hildesheim geben unrechtmäßig in ihren Besitz gelangte Gebeine von Ureinwohnern aus Neuseeland an deren Nachfahren zurück.

An der Übergabe-Zeremonie am Donnerstag in Göttingen nahmen der neuseeländische Botschafter in Deutschland, Craig Hawke, sowie der neuseeländische Autor und Redner Kiwa Hammond teil. In Hildesheim werden am Samstag, 3. Juni, neben Hawke auch Mitglieder einer neuseeländischen Delegation dabei sein.

Deutsche Kolonialisten handelten im 19. Jahrhundert mit den Knochen

Die bislang in Göttingen gelagerten Knochen stammen nach Angaben der Universität vermutlich von 32 Menschen. Einige dieser Überreste habe Ende des 19. Jahrhunderts das Hamburger Unternehmen Umlauff nach Deutschland gebracht. Umlauff handelte in großem Stil mit Erwerbungen deutscher Kolonialisten in Übersee.

Darunter hätten sich auch Gebeine von Moriori befunden. Dieser Handel habe gegen die damaligen dortigen Landesgesetze verstoßen, die das Sammeln sowie den Raub, Missbrauch und Handel mit „human remains“ von Maori und Moriori aus Neuseeland untersagten. Dennoch seien die Gebeine über das Hamburger Museum für Völkerkunde nach dem Zweiten Weltkrieg an die Göttinger Uni gelangt. Andere Knochen aus Neuseeland kamen über Wien nach Göttingen.

Maori waren auch Gegenstand der nationalsozialistischen „Rassenkunde“

In Hildesheim wird der neuseeländischen Delegation ein Schädel aus der ethnologischen Sammlung des Roemer- und Pelizaeus-Museums zurückgegeben. Vermutlich sei er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge „rassenkundlicher Studien“ gesammelt worden und trage die Aufschrift „Maori“. Recherchen im Hildesheimer Stadtarchiv hätten belegt, dass das Museum den Schädel von dem Geschäftsmann Adolph Durlach (Hannover) um 1888 erhielt. Durlach sei der Schädel von einem neuseeländischen Richter geschenkt worden.

Weil es nach heutigem ethischen Verständnis nicht mehr zu rechtfertigen sei, diese menschlichen Überreste in der Museumssammlung zu behalten, habe das Roemer- und Pelizaeus-Museum mit dem Te Papa Nationalmuseum im neuseelänischen Wellington Kontakt aufgenommen. Das Museum sei autorisierter Ansprechpartner der Maori für die Rückgabe menschlicher Überreste. (Thomas Kopietz)