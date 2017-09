Geflüchteter Schwerverbrecher am Nachmittag in Göttingen gefasst

Polizeifahndung bringt schnellen Erfolg

+ Gebäudekomplex: In diesem Wohnblock im Hagenweg in der Göttinger Weststadt erfolgte der Zugriff auf den am Montagnachmittag in Duderstadt geflüchteten Straftäter. Foto: Rampfel

Göttingen. Der am Montagnachmittag in Duderstadt geflüchtete Sicherungsverwahrte ist nach Augenzeugenberichten am Dienstagnachmittag in Göttingen gefasst worden.