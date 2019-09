Geflüchteter aus Göttingen wurde in ein Abschiebegefängnis gebracht

Seit zwei Jahren wohnt er in Göttingen, geht hier zur Schule und spielt Fußball. Nun soll er abgeschoben werden. Das Bündnis gegen Abschiebung, die Polizei und die Ausländerbehörde äußerten sich.

Ein Geflüchteter aus dem Sudan, der seit zwei Jahren integriert in Göttingen lebt, soll abgeschoben werden. Er befindet sich zurzeit im Abschiebegefängnis in Hannover Langenhagen.

Laut dem Bündnis gegen Abschiebung besucht der geflüchtete Suleiman Y. in Göttingen die Hauptschule und ist in dem Fußballverein 1. SC Göttingen 05 aktiv. Nun soll er im Rahmen der Dublin-Verordnung abgeschoben werden – und zwar nach Italien.

„Die Dublin-Verordnung ist völlig absurd. Das ist nur ein Hin- und Herschieben der Menschen zwischen den EU-Staaten“, sagt ein Sprecher des Bündnis gegen Abschiebung. Durch bestimmte Auflagen, wie nicht arbeiten zu dürfen, und Einschränkungen in der Freiheit würden geflüchtete Menschen zusätzlich „systematisch kaputtgemacht“, findet er.

Wie das Bündnis mitteilt, hätten sechs Polizeibeamte Suleiman Y. vergangenen Mittwochmorgen um 7 Uhr aus seiner Wohnung geholt und in Abschiebehaft nach Hannover-Langenhagen gebracht.

Laut der Polizei-Inspektion Göttingen seien es drei Beamte gewesen, die den Geflüchteten morgens gegen 9 Uhr in seinem Apartment festnahmen. Dies geschah laut Pressesprecherin Jasmin Kaatz im Rahmen der Amtshilfe für die Ausländerbehörde und nach einem richterlichen Beschluss des Amtsgerichts Göttingen.

Nach der Festnahme sei er zu einem Haftprüfungstermin ins Amtsgericht gebracht worden. Nach Anordnung des zuständigen Richters, so heißt es weiter, wurde der Geflüchtete von Mitarbeitern der Landesaufnahmebehörde in Abschiebehaft nach Hannover-Langenhagen gebracht.

Demonstration gegen Abschiebung in Göttingen

Gegen die Abschiebung von Suleiman Y. fand am Montag am Gänseliesel eine Demonstration statt. Etwa 120 Menschen nahmen daran teil und zogen im Anschluss durch die Göttinger Innenstadt. Ziel sei es, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, „damit es nicht im Geheimen passiert“.

Denn viele wüssten nicht, dass Abschiebungen direkt vor den Göttinger Haustüren stattfinden, so eine Sprecherin des Bündnis gegen Abschiebung.

Auch einer der Vereinskollegen des Geflüchteten meldete sich zu Wort: „Suleiman ist jemand, der super engagiert ist und keiner Fliege etwas tun könnte. Wir wollen, dass er bleiben darf und am Freitag wieder bei uns im Training ist.“

Die Sprecherin betont zudem, dass Suleiman Y., der sich in Göttingen ein Leben aufgebaut und Freunde gefunden hat, das Grundrecht auf Freiheit entzogen werde, da er, ohne eine Straftat begangen zu haben, inhaftiert wurde. Bis zu 18 Monaten könne ein Mensch so in Abschiebehaft sitzen.

Haft auf "kürzest mögliche Dauer beschränken"

Laut Ausländerbehörde der Stadt Göttingen wurde der Asylantrag des Geflüchteten „bestandskräftig“ abgelehnt, sodass eine Ausreisepflicht bestehe. „Aufgrund mehrerer gescheiterter Abschiebungsversuche“, so heißt es in einer Mitteilung, „lagen die Voraussetzungen für eine Überstellungshaft vor“. Es wird betont, dass eine Abschiebungshaft generell auf die kürzest mögliche Dauer zu beschränken ist. In der Praxis seien das „wenige Tage bis Wochen“.

Ob ein solcher Freiheitsentzug ohne begangene Straftat mit den Grundrechten eines Menschen vereinbar ist, obliege der Überprüfung des Bundesverfassungsgerichts, heißt es vonseiten der Ausländerbehörde auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Dublin-Verordnung

Die Dublin-Verordnung regelt, welcher Staat für die Bearbeitung eines Asylantrags innerhalb der EU zuständig ist. Dadurch soll sichergestellt sein, dass ein Asylantrag nur durch einen Staat geprüft wird.

Demnach muss ein geflüchteter Mensch in dem Land einen Antrag stellen, in dem er den EU-Raum erstmalig betritt. Das geschieht daher häufig an den Außengrenzen der EU. Tut er das nicht, kann er in das Land von seiner ersten Einreise zurückgeschickt werden.