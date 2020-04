Land pumpt zehn Millionen Euro in die Corona-Forschung

Imposantes Bauwerk: Das Mehrzweckgebäude am Deutschen Primaten Zentrum (DPZ) in Göttingen. Foto: HUBERT Jelinek

Auch das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen erhält Geld für die Corona-Forschung

Knapp zehn Millionen Euro aus dem niedersächsischen Nachtragshaushalt sollen an Forschungseinrichtungen fließen, die an Projekten zur Bekämpfung des Coronavirus kämpfen. Auch ein Projekt in Göttingen wird bedacht: So gehen mehr als zwei Millionen Euro an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ).

Wirkstoff-Forschung

Die Forscher dort beschäftigen sich auch mit der Suche nach bereits vorhandenen Wirkstoffen, die bei der Behandlung von Covid19-Infizierten helfen können – und war damit weltweit früh dran (wir berichteten).

DPZ-Forscher früh dabei

Die Wissenschaftler am DPZ jedenfalls waren schon Mitte März optimistisch, dass bald wirksame Medikamente gegen Covid-19 verfügbar sein werden. Ihre Zuversicht fußt auf der Erkenntnis, dass sie nun wissen, wie das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 in Zellen eindringt. Nur so ist eine Infektion möglich. Sie identifizierten – ausschließlich über die Untersuchung von Zellkulturen, also nicht am lebenden Objekt, ein zelluläres Enzym, das für Eintritt des Coronavirus in die Lungenzellen wichtig ist. Es heißt „Protease TMPRSS2“.

„Damit haben wir einen Ansatzpunkt zur Bekämpfung des Virus gefunden“, sagt Stefan Pöhlmann, Leiter Abteilung Infektionsbiologie am Göttinger DPZ. Auch, weil bekannt ist, dass das in Japan zugelassene Medikament Camostat Mesilate genau „Protease TMPRSS“ blockiert.

Sechs Millionen Euro für MHH

Mit mehr als sechs Millionen Euro fließt der Löwenanteil der Förderung des Landes aber an die Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), die sich mit der Aufklärung der Krankheitsentwicklung, des Schweregrads der Krankheit, mit der Verbesserung der Behandlung von Covid-19-Patienten, mit Antikörperforschung und Impfstofftestung beschäftige, wie es in der Mitteilung des Niedersächsischen Wissenschaftsministerium heißt. (ana/tko)