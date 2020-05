Geldautomat gesprengt: Kein Geld für die Täter

Keine Verletzten

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch den Geldautomaten einer Commerzbank-Filiale an der Bahnhofstraße in Nordhausen gesprengt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 3 Uhr.