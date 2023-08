Genitalverstümmelung: Migrationszentrum hilft Betroffenen

Von: Bernd Schlegel

Dana Gaef, Leiter des Migrationszentrums und Projektmitarbeiterin Nicole Schmale. © Janine Rudat/nh

Genitalverstümmelungen bei Frauen und Mädchen ist ein brutaler Eingriff. Betroffenen soll nun im Migrationszentrum Göttingen geholfen werden.

Göttingen – Projektmitarbeiterin Nicole Schmale sagt zu „female genital mutilation/cutting“ (FGM/C): „Es ist eine körperlich und seelisch tiefgreifende und sehr schwerwiegende Menschenrechtsverletzung.“

Der Begriff umfasst verschiedene Praktiken, bei denen aus nicht medizinischen Gründen Teile der weiblichen Genitalien abgeschnitten oder verletzt werden. Je nach Region sind die Gründe für das Praktizieren von FGM/C verschieden und auch die Form der Verstümmelung sowie das Alter, in der diese erfolgt, sind unterschiedlich. „Alle haben ihren Ursprung in bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit und damit verbundenen Annahmen über Sexualität und sind zutiefst frauenfeindlich“, macht Schmale deutlich.

Weltweit mehr als 200 Millionen Frauen betroffen

Weltweit sind Schätzungen zufolge mehr als 200 Millionen Frauen in mehr als 90 Ländern davon betroffen. FGM/C wird in verschiedenen afrikanischen Ländern, auch auf der arabischen Halbinsel, in einigen Ländern Asiens sowie in einigen Ländern Südamerikas praktiziert. In Niedersachsen geht man von einer Zahl von über 5200 betroffenen Frauen sowie von rund 1800 Mädchen aus, die von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht sind.

Seit 2013 in Deutschland eine Straftat

Bedroht bedeutet, dass auch Mädchen, die in Deutschland leben, während einer Reise in ihr Herkunftsland Gefahr laufen, dort verstümmelt zu werden. Seit dem Jahr 2013 ist weibliche Genitalverstümmelung, auch wenn sie im Ausland ausgeführt wird, in Deutschland eine Straftat.

FGM/C kann schwerwiegende körperliche Komplikationen, bis hin zum Tod, und erhebliche seelische Belastungen wie Traumatisierungen zur Folge haben, unter denen die Betroffenen häufig ein Leben lang leiden. Im Migrationszentrum sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder mit dem Thema Genitalverstümmelung konfrontiert.

Zweijähriges Projekt von der Evangelischen Landeskirche finanziert

FGM/C ist übrigens auch für den Verlauf des Asylverfahrens und somit für die aufenthaltsrechtliche Situation der Frauen relevant. Aber auch um die körperlichen und seelischen Folgen geht es regelmäßig in den Beratungsgesprächen. Um den vielfältigen Bedürfnissen der „vulnerablen Personengruppe“ gerecht zu werden und um den Frauen im erforderlichen Umfang zur Seite stehen zu können, wurde die zweijährige Projektstelle im Migrationszentrum eingerichtet, die von der Evangelischen Landeskirche finanziert wird.

Aufklärung, Prävention und konkrete Hilfe seien die Ziele des Projektes, macht Dana Gaef, Leiter des Migrationszentrums, deutlich. Dabei will die Einrichtung Betroffene erreichen sowie auch Mediziner, Netzwerkpartner und die Bevölkerung aufklären.

(Bernd Schlegel)

Kontakt: Migrationszentrum für Stadt und Landkreis Göttingen, Neustadt 18, 37073 Göttingen, Tel. 05 51/38 90 51 50.

Weitere Informationen auf zu.hna.de/migragoe822

Diakonisches Werk hat anderthalb Projektstellen geschaffen Vom Diakonischen Werk in Niedersachsen wurden insgesamt anderthalb Stellen geschaffen – in Göttingen, Wolfsburg und in der Region Hannover. Das Projekt richtet sich natürlich zunächst an die von Genitalverstümmelung betroffenen Frauen selbst. Sie sollen durch psychosoziale Beratung und Informationsvermittlung in ihrer Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung bestärkt werden. Sie erhalten Beratung bei Fragen zu Gesundheit, Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie sozialrechtlichen Anliegen und Unterstützung bei der Bewältigung der körperlichen und psychischen Folgen. Außerdem ist es Ziel des Projekts, Institutionen und Organisationen für das Thema zu sensibilisieren und zu einer Enttabuisierung beizutragen. Durch intensive Netzwerkarbeit soll eine Struktur geschaffen werden, in der betroffene Frauen und Mädchen eine „angemessene Unterstützung“ erhalten.