Gericht bestraft Einbrechertruppe - drei Männer müssen das Land verlassen

Wegweiser zum Amtsgericht, Arbeitsgericht, Landgericht: Gebäude am Maschmühlenweg in Göttingen. Foto: Thomas Kopietz

Göttingen – Wegen Einbruchdiebstahls in einem Wohnhaus in Göttingen haben sich drei Männer und zwei Frauen vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten müssen - sie wurden verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten vor, im April gemeinschaftlich einen Einbruch in ein Wohnhaus im Nikolausberger Weg begangen zu haben. Der 25-jährige Hauptangeklagte war zudem wegen diverser Gartenlaubeneinbrüche und Verkehrsverstöße angeklagt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung. Der aus Albanien stammende Angeklagte muss zudem Deutschland schnellstmöglich verlassen.

Ein Nachbar war auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Wenig später stoppten Beamte das Auto mit den fünf Insassen. Während die beiden Frauen später wieder auf freien Fuß kamen, kamen die drei Männer in Untersuchungshaft. Die beiden Mitangeklagten, ebenfalls albanische Staatsangehörige, sind und nach eigenen Angaben als Touristen nach Deutschland eingereist waren, erhielten jeweils eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, ebenfalls zur Bewährung, auch sie müssen umgehend ausreisen.

Die 21 und 22 Jahre alten Frauen mit serbischer Staatsangehörigkeit wohnen in Deutschland und wurden zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Als Auflage müssen sie 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Beide Frauen sind wegen Diebstählen, Erschleichens von sozialen Leistungen und anderer Delikte mehrfach vorbestraft.

Alle Angeklagten hatten die Tatvorwürfe eingeräumt. Demnach hätten sie abends in Göttingen nach einem geeigneten Objekt für einen Einbruch gesucht. Sie entschieden sich für ein Haus im Nikolausberger Weg. Nachts hebelten die drei Männer dann ein Fenster und die Haustür auf. Sie nahmen unter anderem einen DVD-Player, eine Klarinette, ein Teleskop-Fernrohr und mehrere Kameras mit.

Der 25-jährige Hauptangeklagte war erst wenige Monate vor dem Einbruch wegen weiterer Delikte kurz in U-Haft. Laut Anklage hatte er im Dezember mit zwei unbekannten Mittätern 13 Gartenlaubeneinbrüche in einer Kleingartenanlage in Göttingen begangen. Dort entwendeten sie unter anderem Autoradios, Wasserpumpen, Gartengeräte, Werkzeuge und 30 Kilo Walnüsse.

Zudem „baute“ der Angeklagte, der keinen Führerschein besitzt, auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall mit erheblich verletzter Autofahrerin und beging Unfallflucht. Deswegen musste er sich nicht nur wegen der Einbruchsdiebstähle, sondern auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (pid)