Gescheiterte Umbenennung von Göttingen: Satire-Partei will nachlegen

Siegesgewiss vor dem Wahrzeichen: Martin Sonneborn, Bundesvorsitzender und Europaabgeordneter von „Die Partei“, am Freitag vor dem Gänseliesel in Göttingen.

Göttingen. Nach dem gescheiterten Versuch, die Stadt Göttingen in Martin-Sonneborn-Stadt umzubenennen, will „Die Partei“ nachlegen. Der nächste Schritt soll Juristen beschäftigten.

Man werde prüfen lassen, ob die Entscheidung über eine Namensänderung nicht doch beim Rat der Stadt Göttingen liege, sagt der Direktkandidat der Partein für den Wahlbezirk Göttingen, Dr. Christian Prachar.

Der Antrag auf Umbenennung von Göttingen in Martin-Sonneborn-Stadt wurde in der Ratssitzung am vergangenen Freitag zunächst abgeblockt. Sonneborn ist gebürtiger Göttinger und Bundesvorsitzender sowie Europaabgeordneter der Satire-Partei. Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler hatte während der Sitzung gesagt, dass der Rat nicht für eine Umbenennung der Stadt zuständig sei. Diese Verantwortung liege beim Land Niedersachsen. Zudem hatten die Fraktionen von CDU, SPD und der FDP einem Nichtbefassungsantrag zugestimmt.

Der Vorschlag der Partei verschwand von der Tagesordnung. Ein gutes Dutzend der anwesenden Mitglieder verließ daraufhin den Ratssaal, unter ihnen der Namenspatron selbst.

Kritik von der Linken

Nicht nur Sonneborns Satire-Partei ist mit der Blockade im Rat unzufrieden. In einer Pressemitteilung der Göttinger Linken heißt es, der Umang mit dem Antrag zur Namensänderung sei „nicht gerade souverän“ gewesen.

Wenn ein Antrag ignoriert werde, sei das ein gravierender Eingriff in das Recht der Ratsmitglieder. Das sei nur bei außergewöhnlichen Gründen gerechtfertigt, die in diesem Fall nicht vorlägen. Zudem sei den Vertretern der Linken eine Stellungnahme verweigert worden – ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung.

Dem widerspricht die Ratsvorsitzende Sylvia Binkenstein (SPD): Auch die Linke habe Gelegenheit gehabt, sich zum Nichtbefassungsantrag zu äußern. Nur eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Antrag von „Die Partei“ zur Umbenennung Göttingens sei untersagt worden. „Das wäre ja eine Befassung mit dem Antrag“, sagt Binkenstein. „Satire kann sich natürlich mit Politik beschäftigen“, so die Ratsvorsitzende. „Aber der Rat ist keine Satireveranstaltung.“

Das sieht die Linke etwas anders. Und bedauert: Man hätte gern eine kurze Stelllungnahme zur Umbenennung abgeben, um „nicht ganz so humorvoll wie die Begründung der Antragsteller, aber auch nicht Bierernst“ die Argumente für eine Ablehnung darzustellen.

„Satire gehört nicht in eine Ratssitzung“, sagt Ratsmitglied Karin Schultz (CDU). „Wir haben wichtige andere Dinge zu besprechen.“ Das stimmt: Bei der Sitzung am Freitag standen rund 40 Punkte auf der Tagesordnung – den Antrag zur Umbenennung der Stadt miteingerechnet.

Unseren Kommentar zum Thema lesen Sie hier.