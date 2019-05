Schüler pflanzen 300 junge Eichen im Stadtwald bei Herberhausen

Schüler der Göttinger Geschwister-Scholl-Gesamtschule griffen in dieser Woche zu Spaten und Gießkanne: Sie pflanzten im Stadtwald bei Herberhausen 300 junge Eichen.

Dort werden sie in der Schonung in den kommenden Jahren heranwachsen werden. Auf der Fläche standen zuvor Nadelbäume, die durch den Sturm Friederike im Januar 2018 umgeworfen wurden.

„Das ist einmal eine echte Abwechslung zur Schule“, sagte Schülerin Larissa Apel. Die 20 Jugendlichen der Klasse 10.3 hatten sichtlich Spaß an der Aktion. Viele von ihnen hatten sich an den Aktionen von „Fridays for Future“ beteiligt und sich gewünscht, selbst etwas tun zu können.

Das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit war in verschiedenen Fächern im Unterricht zur Sprache gekommen, berichtete Lehrerin Juliane Block, die mit den Schülern in den Wald gekommen war und sie in Englisch und Erdkunde unterricht.

Der Göttinger Stadtwald ist 1174 Hektar groß, was einer Fläche von mehr als 1500 Fußballfeldern entspricht. Davon wachsen auf einer Fläche von etwa zehn Hektar Fichten. Und die machen Lena Dzeia und Henrik Müller vom Fachdienst Stadtwald Sorgen, da sie vom Borkenkäfer angegriffen werden. Aktuell gibt es nach Angaben der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt den schlimmsten Befall nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Frühjahr werden im Göttinger Stadtwald etwa 1000 neue Bäume gepflanzt. Im Herbst werden es deutlich mehr sein. bsc