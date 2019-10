Gespräch über das Handwerk in der Region

Was braucht das Handwerk in Südniedersachsen? Zur Diskussion dieser Frage laden Christian Grascha, FDP Landtagsabgeordneter, und Christian Frölich von der Kreishandwerkerschaft ein.

Beim „#meetCG – Auf einen Baumkuchen mit Christian Grascha“ ist Zeit für Gespräche und Diskussionen über Forderungen an die Politik.

Der Termin ist am Montag, 21. Oktober, von 16 bis 18 Uhr im Café Cron & Lanz in der Weender Straße 25 in Göttingen. Infos gibt es im Wahlkreisbüro von Grascha unter Tel.: 05561-7939966 oder unter mail@christian-grascha.de, sowie auf der Internetseite www.christian-grascha.de.

Anmeldung: Bürgerbüro Göttingen, Tel.: 0551/57743 oder buergerbuero@kabelmail.de.