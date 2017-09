Gesundheitsregion Göttingen mit neuer Aufstellung

Göttingen/Northeim. Der Verein Gesundheitsregion Göttingen hat sich teilweise neu aufgestellt. Vorstandsmitglieder schieden aus, neue kamen hinzu.

Im Vorstand dabei ist nun auch die Göttinger Sozialdezernentin Petra Broistedt. Sie betonte die Wichtigkeit des übergeordneten Engagements für das Thema Gesundheit.

Beteiligt sind in der Gesundheitsregion Göttingen das Land Niedersachsen, die Landkreise Göttingen und Northeim, die Stadt Göttingen und die GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH.

Professor Heyo Kroemer, der Vorsitzende des Vereins, hob in seinem Jahresbericht die Aktivitäten der Gesundheitsregion hervor. Präventionsprojekte, Engagement für die Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen sowie regionale Projekte zu Pflege- und Versorgungsmanagement, das waren die Schwerpunkte im vergangenen Jahr. Aus allen Bereichen des Gesundheitswesens arbeiteten dabei starke, regionale Partner zusammen, sagte Kroemer.

Die Verbesserung der Versorgungsstruktur in der Region sowie Aktionen zur Gesundheitsförderung und Prävention werden im nächsten Jahr die Arbeit der Gesundheitsregion bestimmen.

Projekt „fit für Pisa“

Dr. Thomas Suermann, der neben Petra Broistedt stellvertretender Vorsitzender ist, leitet die Themengruppe Prävention und hat in den vergangenen Jahren auch die Projekte „fit für PISA“ und „fit für PISA Plus“ an Schulen in Südniedersachsen etabliert.

Unterstützt werden die Arbeit, Arbeitsgruppen und Projekte von der Leiterin der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion, Dr. Corinna Morys-Wortmann.

Neue Vorstandsmitglieder sind neben Petra Broistedt auch Elke Deppe-Stark, Northeim, und Sonja Zwingmann, Duderstadt.

Armin Asselmeyer, Dr. Roy Kühne und Karsten Stiemerling schieden nach vielen Jahren Vorstandstätigkeit aus dem Vorstand aus.

Der Vorstand besteht aus: Prof. Dr. Heyo K. Kroemer (Vorstandsvorsitz), Petra Broistedt (stellv. Vorstandsvorsitz), Dr. Thomas Suermann (stellv. Vorstandsvorsitz), Dr. Matthias Boldt, Elke Deppe-Stark, Manfred Fraatz, Harald Jeschonnek, Susann Lambrecht, Dr. Eckart Mayr, Dr. Matthias Müller und Sonja Zwingmann. (tko)