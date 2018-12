Drei Tatverdächtige vor dem Haftrichter – Mordkommission von 15 auf 20 Beamte aufgestockt

Tötungsdelikt an der Unteren Karspüle in der Göttinger Innenstadt: Beamte der Polizei suchen am Montagvormittag im Bereich Waageplatz, Robert-Gernhart-Platz und um das Carre-Einkaufszentrum sowie alte Mühle nach Beweismitteln. Foto: Thomas Kopietz

Göttingen. Ein in Polizeigewahrsam genommener Verdächtiger für die Gewalttat mit Todesfolge in der Nacht zu Samstag ist auf freiem Fuß. Die Suche der Polizei geht weiter.

Der 19-jährige Mann wurde am Sonntagabend „nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, teilte die Polizeiinspektion am Montagvormittag mit.

In der Straße Untere Karspüle war gegen Mitternacht ein 28-jähriger Mann gefunden worden, er starb später an schwereren Inneren Verletzungen nach Gewalteinwirkung in der Uni-Klinik.

Drei sollen in Haft

Die drei anderen, ebenfalls 19 Jahre alten Tatverdächtigen, die noch in Gewahrsam der Polizei sind, sollen am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Göttingen vorgeführt werden. Alle drei Männer schweigen bislang zu den Vorwürfen.

Mordkommission "Garten"

Die Arbeit der im Zentralen Kriminaldienst zur Klärung des Gewaltverbrechens eingerichteten Mordkommission (MoKo) „Garten“ geht unterdessen mit Hochdruck weiter. Für die komplexen Ermittlungen wurde die Zahl der Beamten inzwischen von 15 auf 20 erhöht.

Tatmotiv weiter unklar

Zum Tatmotiv und auch zum Anlass des vermutlich vorausgegangenen Streites gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse, wie Polizeisprecherin Jasmin Kaatz sagt.

+ Tötungsdelikt an der Unteren Karspüle in Göttingen: Beamte der Polizei suchen am Montagvormittag im Bereich Waageplatz, Robert-Gernhart-Platz und um das Carre-Einkaufszentrum sowie alte Mühle am Montag nach Beweismitteln. Foto: Thomas Kopietz

Montag: Suche in der Innenstadt

Passanten in der Innenstadt konnten am Montagvormittag die Ermittlungen beoabachten. So waren auch zahlreiche Beamte in der Innenstadt, speziell am Waageplatz, Robert-Gernhart-Platz und um das Carre‘-Einkaufszentrum – alles liegt ganz in der Nähe des Fundortes – unterwegs. Sie suchten nach Beweismitteln, so in der alten, nicht zugänglichen Mühle am Waageplatz und im – nach den Regenfällen viel trübes Wasser führenden – Leinekanal. (tko)