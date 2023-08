Giftinformationszentrum rät: Nicht auf Pilz-Apps verlassen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Eine Pilzbestimmungs-App in Aktion: Der Giftnotruf Nord warnt davor, ohne Anleitung zu sammeln. Der Regen der vergangenen Tage bot eine gute Grundlage für das Wachstum von Speisepilzen. © Sina Schuldt//dpa

Jetzt beginnt wieder die Pilz-Saison. Dafür hat das Wetter der vergangenen Tage gesorgt. Aber es gibt auch Gefahren durch giftige Pilze.

Göttingen/Hannover – Die Pilzsaison hat begonnen: Die feuchte Witterung der vergangenen Tage lässt nahezu überall Speisepilze aus der Erde emporkommen – aber nicht nur sie.

Die Bedingungen für Pilzsammler seien gut, gleichzeitig steige aber auch die Gefahr für Vergiftungen, warnen Experten.

Todesfall in Klinik

In einer Klinik in Hannover ist inzwischen ein Patient verstorben. Und: Pilzesammler sollten nicht allein auf eine Handy-App setzen.

Es ist noch nicht dramatisch, aber es geht los.

„Es ist noch nicht dramatisch, aber es geht los“, sagt der Leiter des Giftinformationszentrums (GIZ) Nord in Göttingen, Andreas Schaper, zu den eingegangenen Notrufen. „Viele Pilze bedeuten auch immer viele Vergiftungen.“

GIZ ist für vier Bundesländer zuständig

Das GIZ ist für die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zuständig. Besonders achtgeben sollten Pilzsammler auf den Grünen Knollenblätterpilz. Aber auch der Pantherpilz sei gefährlich, sagt Lukas Larbig, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Beide Arten seien bei Verzehr potenziell tödlich.

Andreas Schaper © Harald Wenzel/UMG/nh

Am häufigsten vergiften sich nach GIZ-Nord-Angaben Kleinkinder. Die Experten raten Sammlern, Schulungen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zu besuchen, bevor sie losziehen. „Beim Pilzesammeln sollte man sich auch nicht alleine auf Apps verlassen“, warnt Martin Ebbecke, der das GIZ zusammen mit Schaper leitet.

Auch Pilz-Experte Larbig ist bei dem Thema skeptisch. „Man sollte auch diesen Apps nicht sein Leben anvertrauen“, sagt er. Oft werde mit zu geringer Artenkenntnis gesammelt und zu wenige der Beratungsangebote genutzt.

Regnerisches Sommerwetter

Das regnerische Sommerwetter sorgt in Niedersachsen für gutes Wachstum bei den Speisepilzen. „Es ist ziemlich feucht, weil es ja seit etwa zwei Wochen regnet. Die Pilze explodieren in den Wäldern“, sagt Larbig. Bei diesem Wetter seien Speisepilze wie der Steinpilz vertreten. Pfifferlinge täten sich mit den Bedingungen wie im Vorjahr schwer, sie brauchen feuchte und warme Tage. „Im Frühsommer fehlte die Feuchtigkeit“, sagt der Experte. (Bernd Schlegel, mit lni)

Hintergrund: Hilfe von Pilzsachverständigen Wegen der großen Gefahr durch Vergiftungen sollten Pilzsammlerinnen und -sammler die gefundenen Pilze vor dem Verzehr von einer oder einem Pilzsachverständigen bestimmen lassen. Das Giftinformationszentrum-Nord rät darüber hinaus, Schulungen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zu besuchen, bevor es ans Pilzesuchen geht. Durch Schulungen lässt sich die Artenkenntnis verbessern. Kontaktdaten zu Pilzsachverständigen gibt es hier. (bsc)

Knollenblätterpilz fordert ein Todesopfer

Für die Vergiftungsfälle ist nach Angaben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) vor allem der Knollenblätterpilz verantwortlich.



Seit Anfang August wurden in der Klinik bereits sechs Personen auf der Intensivstation behandelt, eine davon ist inzwischen verstorben, bei einer weiteren muss eventuell die Leber transplantiert werden. Die meisten Patientinnen und Patienten stammen nach Angaben der MHH aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion und des Mittleren Ostens.



Problem der Unkenntnis

„In den Heimatländern der betroffenen Personen ist der Knollenblätterpilz vermutlich weniger verbreitet. Hier in Deutschland wird aufgrund von Unkenntnis die Gefahr des Pilzesammelns oft nicht ausreichend ernst genommen“, sagt Professor Dr. Markus Cornberg, stellvertretender Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie.



Vor den giftigen Knollenblätterpilzen waren die Experten des GIZ-Nord aus Göttingen immer wieder. © Bernd Wüstneck/dpa

„Auch Apps oder Pilzbücher schützen nicht vor Verwechselung“, macht der Mediziner deutlich. Eine unzureichende Kenntnis der einzelnen Pilzarten kann schnell zu Vergiftungen und Leberversagen führen.



Einer der giftigsten Pilze Deutschlands

Der Knollenblätterpilz ist einer der giftigsten Pilze in Deutschland und für 90 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung der MHH. Der Pilz ist sehr gefährlich, da sein Gift erst mehrere Stunden nach dem Verzehr wirkt und dann bereits im ganzen Körper aufgenommen ist.

Zunächst treten Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf – ähnlich einer Magen-Darm-Infektion. Nach ein bis zwei Tagen kommt es zur Schädigung der Leber, die von Blutgerinnungs- und Nierenfunktionsstörungen begleitet werden kann.

Leber kann nach Vergiftung Funktion einstellen

„Im schlimmsten Fall stellt die Leber ihre Funktion ein, so dass nur noch eine Lebertransplantation das Leben der Patienten retten kann“, sagt Professor Cornberg. Besteht der Verdacht einer Pilzvergiftung, sollte sofort der Notarzt gerufen werden. Zur Erleichterung der Diagnose sollten Pilzreste und Erbrochenes aufgehoben werden.

„Der Knollenblätterpilz wächst im Zeitraum von August bis Oktober in Laub- und Laubmischwäldern. Zu erkennen ist er an einem drei bis 15 Zentimeter breiten Hut, der glockig bis schirmartig ausgebreitet ist. An der Unterseite befinden sich weiße Lamellen. Die Farbe des Giftpilzes ist grün, grün-gelb oder weiß“, heißt es in einer Pressemitteilung der MHH. Schnelle Hilfe bei Vergiftungen gibt es auch beim Giftinformationszentrum-Nord in Göttingen.



Kontakt: Giftinformationszentrum-Nord, Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen, Tel. 0551/19240 Weitere Infos gibt es hier. (bsc)