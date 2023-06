Gleichener Landpartie: 16 Dörfer präsentieren sich am Wochenende

Von: Per Schröter

Das Organisationsteam: (von links) Ursula Köwing, Ulli Klaum, Manfred Kuhlmann, Alfons von Uslar, Eckhard Wiesenthal, Sylke Bilgeshausen und Nik Lucht freuen sich auf die dritte Gleichener Landpartie. © Per Schröter

Die 16 Dörfer der Gemeinde Gleichen wollen sich an diesem Wochenende auf Gut Sennickerode präsentieren. Dort findet die dritte Auflage der Landpartie statt.

Sennickerode – Nach den großen Besuchererfolgen der Jahre 2017 und 2019 veranstaltet die Gemeinde Gleichen im Landkreis Göttingen an diesem Wochenende die dritte Landpartie auf dem Gut Sennickerode.

„50 Jahre Gleichen – Eine Gemeinde zeigt Gesicht“ lautet diesmal das Motto der Gleichener Landpartie, bei der sich erstmals alle 16 Ortschaften mit einem eigenen Pavillon mit individuellen Beiträgen zum Thema „Zeitreise“ präsentieren werden.

Geschlossenheit und Verbundenheit

„Darüber freue ich mich ganz besonders, denn das bringt deutlich die Geschlossenheit und Verbundenheit innerhalb unserer Gemeinde zum Ausdruck“, sagt deren Bürgermeister Dirk Otter.

„2015 haben wir einen Arbeitskreis gebildet und überlegt, was man gegen die Landflucht tun und wie man die eigene Region stärken kann“, sagt Eckhard Wiesenthal. Die Idee der „Landpartie unter den Gleichen“ wurde geboren und zwei Jahre später erstmals umgesetzt. Etwa 5000 Besucher kamen bei den ersten beiden Auflagen auf das Gut Sennickerode und freuten sich über viele interessante Eindrücke und ein reichhaltiges Programm.

In diesem Jahr verknüpfen wir die Veranstaltung eng mit der 50-jährigen Gebietsreform und damit der Geburtsstunde der Gemeinde Gleichen.

Und das wird es auch diesmal wieder geben. „In diesem Jahr verknüpfen wir die Veranstaltung eng mit der 50-jährigen Gebietsreform und damit der Geburtsstunde der Gemeinde Gleichen“, sagt Eckhard Wiesenthal. „Alle unsere Dörfer stellen ihre Besonderheiten vor mit Rückblicken und Aussichten unserer Region.“

Programm am Samstag

Los geht es am Samstag, 24. Juni, um 18 Uhr mit einem Festakt „50 Jahre Gleichen“ und anschließendem Unterhaltungsprogramm mit Musik von den New Orleans Syncopators aus Göttingen, einer Feuershow und Leckereien vom Grill.

Programm am Sonntag

Am Sonntag, 25. Juni, präsentieren sich dann ab 10 Uhr nicht nur die Gleichener Ortschaften sowie zahlreiche Vereine und Firmen und Kunsthandwerker aus der Gemeinde. Die Besucher erwarten auch verschiedenen Lesungen und eine Kunstausstellung von Gleichener Akteuren, Kindertheater, Pony-Reiten, eine Hütehund-Vorführung sowie Torwand- und Lichtpunktschießen. Bei einer Zukunftswerkstatt soll das Thema „Lebensqualität im dörflichen Raum“ behandelt und als Ausgangspunkt für die Fragestellung genommen werden, wie Gleichen in 15 Jahren aussehen könnte und was das Leben in der Gemeinde fördert oder hindert.

„Dabei wird aus jedem unserer Dörfer eine Person mitwirken, aber auch Interessierte sind herzlich willkommen“, betont Organisator Ulli Klaum.

Erfahrung mit größeren Veranstaltungen

„Wir freuen und sehr darauf, nach der Corona-Zwangspause wieder eine Landpartie bei uns auf dem Gut Sennickerode veranstalten zu können“, sagt dessen Hausherr Alfons von Uslar. Auch wenn das immer mit viel Arbeit verbunden sei, mache er das gerne. „Schließlich liegt unser Gut zentral in der Gemeinde und wir haben ja auch reichlich Erfahrung mit größeren Veranstaltungen.“

Der Eintritt zur Landpartie sowie zu allen damit verbundenen Aktionen und Veranstaltungen ist frei. (Per Schröter)