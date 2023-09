Glück bei Crash mit Wildschwein auf der A7: Fahrer blieb nach Kollision unverletzt

Von: Thomas Kopietz

Unfall: Mann auf Liegefahrrad fährt in Wildschwein-Rotte. (Archivbild) © Nicolas Armer/dpa

Mehrere Wildschweine haben auf der Autobahn 7 einen Unfall ausgelöst. Eines der Tiere wurde frontal erfasst, jedoch ging der Unfall glimpflich aus.

Göttingen - Der 32 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine 30-jährige Beifahrerin aus Kassel hatten großes Glück: Wie die Polizei Göttingen mitteilte, haben mehrere die A 7 querende Wildschweine am frühen Montag, 11. September, gegen 1 Uhr auf der Autobahn 7 einen Unfall ausgelöst.

Crash mit Wildschweinen auf der A7: Fahrer und Beifahrerin blieben nach Zusammenstoß unverletzt

Eines der Tiere wurde auf dem mittleren Fahrstreifen frontal von einem in Richtung Süden fahrenden BMW erfasst.

Beide überstanden die Kollision unverletzt. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt diesen auf etwa 100 000 Euro.

Nach dem Zusammenstoß traten zudem Betriebsstoffe aus und verunreinigten die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 500 Metern. Entsprechend umfangreich und zeitintensiv gestalteten sich laut der Göttinger Polizei die anschließenden Arbeiten im Bereich der Unfallstelle.

Dafür musste die Autobahn in Richtung Süden gesperrt werden. Die Sperrung wurde am Montag gegen 10.15 Uhr wieder aufgehoben, danach lösten sich auch die Staus wieder auf, wie die Autobahnpolizei am Montagmittag meldete. (Thomas Kopietz)