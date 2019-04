19-Jähriger nach tödlicher Messerattacke in Göttingen angeklagt

Tötungsdelikt in der Göttinger Innenstadt: Die Straße Untere Karspüle, wo ein 28-jähriger Mann gefunden worden war - und später in der Uni-Klinik seinen schweren Verletzungen erlag.

Weil er in der Göttinger Innenstadt einen Mann erstochen haben soll, kommt ein junger Göttinger nun vor Gericht. Der 19-Jährige soll mit einem Klappmesser mehrfach zugestochen haben.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen habe den 19-Jährigen wegen Totschlags angeklagt, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Laut Anklage hatte es zwischen dem Angeklagten und einem 28-Jährigen am 1. Dezember 2018 gegen Mitternacht in der Göttinger Innenstadt zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Anschließend soll der 19-Jährige mehrfach mit einem Klappmesser zugestochen haben, um den anderen Mann zu töten. Zuvor hatte er sich von einem Begleiter losgerissen, der versucht hatte, ihn zurückzuhalten. Das Opfer starb wenig später im Krankenhaus.

Der Beschuldigte, der am Tag nach der Tat festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt, hat sich zum Tatvorwurf bislang nicht geäußert. Zunächst waren vier Männer festgenommen worden. Durch Zeugenaussagen hatte sich aber verdichtet, dass es sich um die Tat eines Einzelnen gehandelt haben soll.

Bei dem 19-Jährigen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Deutschen mit Migrationshintergrund. Er ist vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein Termin für den Prozess vor dem Landgericht Göttingen steht noch nicht fest. (lni/mak)