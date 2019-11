Agentur für Arbeit: Infos zum Neustart nach der Familienphase

Die Göttinger Arbeitsagentur: Sie ist an der Bahnhofsallee zu finden.

Wie kann der Wiedereinstieg nach der Familienphase gelingen? Antworten gibt es bei einer Veranstaltung am Montag, 18. November, bei der Göttinger Agentur für Arbeit.

Die Veranstaltung findet von 9 bis 12.15 Uhr im Raum 657 statt. Oftmals hat sich die Arbeitswelt während einer längeren Familienzeit verändert. Meist sind es Frauen, die aus familiären Gründen eine längere Auszeit nehmen und anschließend ihre berufliche Zukunft neu planen müssen.

Die Schwierigkeiten für Berufsrückkehrer

Susanne Wädow, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur, kennt die Schwierigkeiten für Berufsrückkehrer. Sie gibt Tipps zu den Themen Arbeitsuche, berufliche Orientierung und Weiterbildung sowie Bewerbungen und Fördermöglichkeiten. Außerdem bekommen die Teilnehmer Hinweise auf Netzwerke und Unterstützungsangebote anderer Einrichtungen.

Um Anmeldung unter Tel. 0551/520223 oder per E-Mail unter goettingen.bca@arbeitsagentur.de wird gebeten.

Weiterhin bleibt wegen einer internen Veranstaltung das Berufs-Infozentrum in der Göttinger Agentur am Mittwoch, 20. November, geschlossen. Andere Agenturbereiche sind normal zugänglich. Besucher, die an diesem Tag ein dringendes Anliegen haben, können das Service-Center unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4555500 erreichen.