Nach drei Monaten keine Spur: Zeugenaufruf nach Angriff auf drei Frauen

Göttingen. Noch immer gibt es keine Hinweise auf die Täter, die im Dezember 2018 drei junge Frauen am Weender Tor angegriffen und verletzt haben.

Das Motiv ist weiterhin unklar, von den Tätern gibt es keine Spur. Mit einem Zeugenaufruf fahndet die Polizei nun verstärkt nach zwei Männern und einer Frau. Wie die Polizei informiert, wurden die Frauen am 8. Dezember gegen 4.20 Uhr in der Nähe der Tankstelle an der Weender Landstraße/Einmündung Berliner Straße attackiert. Die zwei Angreifer waren in Begleitung einer Frau.

Beide Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Ein Mann hatte kurzes, dunkles Haar und trug eine helle Jacke. Der andere Mann hatte kurzes, blondes Haar, einen kurz geschorenen Bart, trug dunkle Kleidung und eine auffällig pinkfarbene Handtasche. Die Frau wird ebenfalls auf 20 bis 25 Jahre alt und 1,65 Meter groß geschätzt. Sie hatte blonde Haare und trug eine kakifarbene Jacke.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den gesuchten Personen sowie von Zeugen des Angriffs.

Hinweise:Polizei Göttingen, Tel. 0551/4912115