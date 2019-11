Börse für Eisenbahn- und Automodelle: Originales und Originelles

Kult im Modellformat: Ein alter VW-Bus samt original Tachometer gibt es am Sonntag in der Festhalle Weende zu sehen.

Die Börse für Eisenbahn- und Automodelle in Göttingen geht neue Wege: Am Sonntag, 1. Dezember, von 16 bis 20 Uhr, gibt es Modelle und sogenannte Automobilia zu bestaunen.

Wie in den vergangenen Jahren können die Besucher der 104. Auflage der Börse für Eisenbahn- und Automodelle in der Festhalle Weende kostenlos und unverbindlich den Wert ihrer alten Modell-Spielzeuge schätzen lassen. Zudem gibt es Tipps zur Restauration und möglicherweise sogar einen Käufer für die Objekte.

Traditionell wird die Modellbörse von einer Ausstellung begleitet. Das Thema dieses Mal: „Automobilia – eine Sammelleidenschaft rund ums Auto“. So gibt es etwa originale Blechschilder oder Plakate, alte Verkehrsschilder, Parkuhren oder alte Zapfsäulen inklusive zeitgemäßer Öldosen zu sehen.

+ Betriebsanleitungen und Autozubehör wie Schlüssel gibt es in der Automobilia-Ausstellung zu sehen. © Modellbörse/nh

Auch alte Werbeprospekte, Markenzeichen, Kühlerfiguren, Autoteile, Bedienungsanleitungen, Fotos, Pins, Literatur und Modellautos gehören zu den Ausstellungsobjekten.

Verschollene Unterlagen von Karosseriehersteller

Wie der Veranstalter mitteilte, tauchten in einem Nachlass kürzlich verschollen geglaubte Unterlagen des Berliner Karosserieherstellers „Erdmann & Rossi“ auf. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand dieser Name für Exklusivität und lieferte Karosserien für Marken wie Mercedes, Rolls Royce, Horch oder Maybach.

+ Verschollen geglaubte Unterlagen der Firma Erdmann & Rossi tauchten kürzlich wieder auf und sind ein Highlight der Börse. © Modellbörse/nh

Auf der Kundenliste für speziell aufgebaute Karossen standen Namen wie Kaiser Wilhelm, die Rennfahrer Bernd Rosemeyer und Rudolf Caracciola. Oskarpreisträger Emil Jannings, Rudolf Caracciola, Fliegerass Ernst Udet und Ernst Heinkel, aber auch bekannte Nationalsozialisten.

Teile dieses Nachlasses aus den 1930er bis 1950er Jahren wie Inventuren, Versicherungspolicen oder Schriftverkehr werden während der Börse zu sehen sein. Aus einer Sammlung werden auch einige alte Automobilia in der Börse zum Kauf angeboten.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos, der Eintritt zur Börse kostet ab dem Alter von 14 Jahren vier Euro.