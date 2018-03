Göttingen erteilt dem Müll eine kräftige Abfuhr

Frühjahrsputz XXL 2018

+ © privat/nh Frühjahrsputz im Freien: Die Schüler der Neuen IGS Göttingen und Bürgermeister Uli Holefleisch (links) sorgten an der Bushaltestelle der Schule für Sauberkeit. © privat/nh

Göttingen. Jetzt hat der Müll in Göttingen eine Abfuhr bekommen! Am „Frühjahrsputz XXL 2018“ in der Uni-Stadt beteiligten sich 84 verschiedene Gruppen.