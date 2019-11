Ethnologische Sammlung: Kindernachmittag zu Lichterfesten

Figur zum Luciatag: Kinder erfahren, welche Lichterfeste in anderen Ländern gefeiert werden.

Beim Kindernachmittag der Ethnologischen Sammlung der Uni Göttingen erfahren Jungen und Mädchen am Samstag, 23. November, welche Lichterfeste in anderen Ländern gefeiert werden.

Lichterfeste bieten uns Gelegenheit die winterliche Dunkelheit ein wenig zu erhellen – mit leuchtenden Kürbisfratzen zu Halloween, Laternenumzügen zum Martinstag und mit städtischer Weihnachtsbeleuchtung.

Doch welche Lichterfeste werden anderswo gefeiert? Was passiert eigentlich beim chinesischen Mondfest, am schwedischen Luciatag oder beim indischen Diwali? Gemeinsam mit den Museumspädagoginnen Hannah Feder und Isabel Pagalies gehen Kinder im Alter ab acht Jahren beim Kindernachmittag der Ethnologischen Sammlung der Universität Göttingen (Theaterplatz 15) am Samstag, 23. November, diesen Fragen nach.

Veranstaltungsdaten

Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis Donnerstag, 21. November, unter: info.ethnokids@gwdg.de oder Tel. 0178/3525813.