Feuerwerk der Turnkunst sprüht mit tollen Funken vor 3000 Zuschauern

Die lokale Gruppe: Die Tänzerinnen des Tuspo Weende machten den Anfang eines wunderbaren Abends in der Lokhalle mit einer gelungenen Gymnastikshow.

Wieder einmal tolle Stimmung beim „Feuerwerk der Turnkunst“. Auch bei der 32. Auflage in der Lokhalle hatten die 3000 Zuschauer bei der ersten von drei Shows im Göttinger Industrie-Denkmal viel Spaß.

51 Künstler aus neun Nationen sind bei der diesjährigen Tour durch Deutschland dabei, berichtete Michael Bauer vom Niedersächsischen Turner-Bund (NTB). „Wir sind zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Die Show steht in diesem Jahr unter dem Thema „Connected“. „Alle fühlen sich sehr verbunden, alle verstehen sich gut und zeigen großen Zusammenhalt."

Auch einige Verletzungen der Künstler konnten den Erfolg der Show nicht trüben. So konnte am Dienstagabend eine Nummer der Sportakrobaten wegen einer Verletzung eines Teammitglieds nicht aufgeführt werden.

Von den lokalen Gruppen waren am ersten Abend Sportlerinnen vom Tuspo Weende dabei.

Für die Vorstellungen am Mittwoch um 19 Uhr und am Donnerstag um 17 Uhr sind noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich. haz/gsd