Flamingos in Göttinger Vorgarten sollten Spenden für evangelische Gemeinde einbringen

Göttingen. Zwei Dutzend pinkfarbene Plastik-Flamingos in einem Vorgarten stellten die Göttinger Polizei am Wochenende vor ein Rätsel. Das ist nun gelöst.

Wie sich am Mittwoch herausstellte, sind die Kunststoff-Vögel Teil einer ungewöhnlichen Spendenaktion der evangelischen Corvinus-Gemeinde.

Um Geld für die Renovierung des Gemeindesaals zu erbitten, habe Pastorin Anke Well in der Nacht zu Pfingstmontag 28 pinkfarbene Plastik-Flamingos in den Garten der Familie eines Kirchenvorstehers gesetzt, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Die Familie sei zur betreffenden Zeit nicht zu Hause gewesen. Stattdessen hätten Nachbarn die Polizei angerufen. Die Beamten hätten die Vögel „in Gewahrsam genommen“.

Die Polizei hatte am Dienstag über den Fund der Flamingos berichtet. Es sei nicht bekannt, „ob sie irgendwo gestohlen oder einfach ‘umgesiedelt’ wurden“. Die farbenfrohen Plastik-Vögel seien vorübergehend im Innenhof der Polizeiwache in der Otto-Hahn-Straße in Pose gesetzt worden: „Zur Freude aller, die nach dem langen Pfingstwochenende am Dienstag wieder zum Dienst kamen.“

Dort wollte Well die Flamingos noch am Mittwoch abholen, wie die Corvinus-Gemeinde weiter mitteilte. Am 23. Juni sollen die Vögel bei einem Freiluft-Gottesdienst auf dem Gemeindegrundstück gezeigt werden. Der Kirchenvorstand freue sich, wenn für jeden Flamingo mindestens ein Euro gespendet würde.

