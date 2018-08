Gedenken an die Opfer: Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler legt am Hiroshima-Gedenkstein einen Kranz nieder für die Opfer der Atombomben der USA auf Japan im Zweiten Weltkrieg.

Die Stadt Göttingen hat am Montag am Hiroshima-Gedenkstein an die Atombombenabwürfe auf Japan erinnert. Die Anti-Atom-Initiative kritisiert die Stadt.

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) legte einen Kranz nieder und forderte in seiner Rede, auf die Nutzung von Atomkraft gänzlich zu verzichten. Einigen der etwa 30 Zuhörer, darunter Mitglieder der Anti-Atom-Initiative Göttingen, geht das Engagement der Stadt aber nicht weit genug.

Die USA hatten am 6. und 9. August 1945 Atombomben auf die japanischen Großstädte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Mindestens 230 000 Menschen starben. Japan kapitulierte kurz darauf – das Ende des Zweiten Weltkrieges.

„Der Tod und das Leiden der Opfer lassen die Weltgemeinschaft nicht los und dürfen sie auch niemals loslassen“, sagte Köhler. Er erinnerte daran, dass sich 1957 führende deutsche Atomwissenschaftler in Göttingen gegen die Nutzung von Atomwaffen ausgesprochen hatten – auf dem Platz, der nun Hiroshima-Platz heißt und auf dem auch der Gedenkstein steht.

Köhler: Auch auf zivile Nutzung verzichten

Köhler selbst forderte, „Atomwaffen zu ächten, Atomwaffen weltweit zu verbieten und auf die zivile Nutzung von Atomkraft zu verzichten“. Denn Vorfälle wie am Reaktor im japanischen Fukushima, das 2011 durch einen Tsunami schwer beschädigt wurde, würden zeigen, dass auch die zivile Nutzung gefährlich sei.

Anti-Atom-Initiative fordert Stadtrats-Appell

Nach der Rede des Bürgermeisters nutzte Ute Simmerling von der Anti-Atom-Initiative die Gelegenheit, um den Bürgermeister dazu aufzufordern, dass der Stadtrat einen Appell an die Bundesregierung verfassen solle, den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen zu unterschreiben. Deutschland hat den im Juli 2017 verabschiedeten Vertrag bislang nicht ratifiziert. Bürgermeister Köhler erwiderte darauf, die Stadt tue schon viel dafür, um ihre ablehnende Haltung gegen Atomwaffen zu unterstreichen, etwa als Mitglied des Hiroshima-Nagasaki-Städtebündnisses. Wenn es darum gehe, direkt auf die Bundesregierung einzuwirken, sei nicht der Stadtrat sondern Mitglieder von politischen Parteien gefragt – auch an der Basis.

+ Ute Simmerling © Christopher Ziermann

Simmerling sagte gegenüber der HNA allerdings, Vertreter der Grünen seien auf sie zugekommen und hätten ihr „positivere Signale als der Bürgermeister“ bezüglich eines Stadtrat-Appells gegeben. Das müsse zunächst in einer Fraktionssitzung besprochen werden, sagte Grünen-Geschäftsführerin Ina Jacobi.

Kritik an Ehrentafel für Oppenheimer

Die Anti-Atom-Initiative kritisierte zudem auf Flyern, dass die Stadt im April an der Bonifatiusschule eine Ehrentafel für Robert Oppenheimer enthüllt hat. Der Amerikaner war einer der führenden Wissenschaftler bei der Entwicklung der Atombombe und forschte in den 1920er Jahren in Göttingen. Direkt hinter dem Gedenkstein auf dem Hiroshima-Platz hat die Initiative zudem vor einigen Tagen ein Schild aufgestellt (im Bild oben zu sehen), wo sie auf ihre Kritik hinweist. Für die Ehrentafel habe sich eine Mehrheit des Stadtrates ausgesprochen, sagte Bürgermeister Köhler der HNA. „Außerdem hat sich Oppenheimer später gegen den Einsatz von Atomwaffen ausgesprochen.“ Die Initiative hingegen wirft Oppenheimer eine auch nach 1945 "inkonsequente Haltung" zu Atomwaffen vor.

Unbekannte haben am Montagmittag unter die Gedenktafel für Oppenheimer ein Plakat aufgehängt, auf dem steht: „Hunterttausende Tote bedanken sich für Ihre Forschung.“

+ Protestplakat neben der Oppenheimer-Ehrentafel an der Bonifatiusschule. © Meinhart Krischke Ramaswamy/nh

Hintergrund: "Göttinger Erklärung" von 1957

Auf Anregung Carl Friedrich von Weizsäckers verabschiedeten am 12. April 1957 die 18 Wissenschaftler die „Göttinger Erklärung“, in der sie die Verharmlosung der Waffen strikt zurückweisen. Sie forderten die Politik auf, die Bevölkerung auf die Gefahren der Atomwaffen hinzuweisen. Die 18 zeigten drastisch die Gefährlichkeit der Atomwaffen auf. Ihre Atomforschungen betrieben sie aber weiter. Adenauer und seine Atomwaffenpläne sahen sie als Gegner der persönlichen Arbeit. Überregionale Zeitungen brachten die „Göttinger Erklärung“ unters Volk: Das Echo ist enorm, weltweit – vielleicht auch, weil ausgerechnet Wissenschaftler wie Otto Hahn, Werner Heisenberg und Max Born, die mit ihren Forschungen die Bombe erst möglich gemacht hatten, nun scheinbar eine Kehrtwendung vollzogen. Am Ende erreichte die Initiative derer, die aber durchaus überzeugte Atom-Technik-Befürworter waren, dass die Bundesrepublik Deutschland auf eine atomare Bewaffnung verzichtete. Und sie setzten eine Welle in Gang, die bis heute nicht abgeebbt ist: Fast 130 Staaten setzen sich für eine weltweite Ächtung von Atomwaffen ein.