Geschichtsstunde mit Welterklärer: Politiker Gregor Gysi sprach in Göttingen

Plauderten über die Wende und ihre Folgen: Linken-Politiker Gregor Gysi (rechts) und der Leipziger Zeit-Büroleiter Martin Machowecz traten am Donnerstag gemeinsam im Alten Rathaus in Göttingen auf.

Er ist wohl der profilierteste Politiker der Linkspartei: Am Donnerstag sprach Gregor Gysi (71) im voll besetzten Alten Rathaus in Göttingen über seine Autobiografie.

Der Vollblutpolitiker, der die SED-Nachfolgepartei PDS nach der Wende führte, erklärte die aktuelle Lage in Deutschland aus seiner ganz eigenen Sicht. So machte er die Erfolge der AfD in Ostdeutschland auch an folgenden Punkten fest: So fühlten sich viele Bewohner des Ostens als Verlierer der Geschichte.

Und: „Die DDR war eine geschlossene Gesellschaft. Da hattest Du keinen Kontakt zu Muslimen – bis auf Leipzig und Ost-Berlin.“

Außerdem spüre man bis heute die Folgen der deutschen Einheit. Gysi kritisierte, dass die Bundesregierung („Sie hat nicht aufgehört zu siegen“) im Zuge der Einheit praktisch alles aus der DDR über Bord geworfen habe, auch die guten Ansätze aus dem Osten.

Entindustrialisierung der ehemaligen DDR nicht notwendig

Gysi zählt dazu beispielsweise die Berufsausbildung mit Abitur innerhalb von drei Jahren, die Poli-Kliniken mit ihrem umfassenden Ärzte-Angebot und die Gleichstellung von Mann und Frau, die nach der Wahrnehmung von Gysi in der DDR weiter vorangeschritten war als im Westen.

Und: Gysi beklagt weiter die Entindustrialisierung der neuen Bundesländer. Dies wäre aus seiner Sicht so nicht notwendig gewesen. Dazu hatte er ein Beispiel: Von den ostdeutschen Unternehmen, die von ausländischen Investoren übernommen wurden, blieben laut Gysi 80 Prozent erhalten, bei westdeutschen Investoren waren es nur 20 Prozent.

„Der Westen hat die Konkurrenz beseitigt“, so die Analyse von Gysi über die wirtschaftliche Entwicklung nach der Wende.

"Wir Alten sind verpflichtet, die europäische Integration zu retten"

Zur aktuellen Entwicklung in Europa sagte er: „Wir Alten sind verpflichtet, die europäischen Integration zu retten.“ Begründung: So habe es nie einen Krieg zwischen EU-Mitgliedsländern gegeben. Außerdem sind europäische Konzerne aus Sicht des Linken-Politikers nicht auf nationaler Ebene zu regulieren.

Gesprächspartner von Gysi war Martin Machowecz, der Leiter des Leipziger Büros der Wochenzeitung „Die Zeit“. Er kam 1988 und damit ein Jahr vor der Wende zur Welt. Auf der Bühne agierte er als Stichwortgeber, der routiniert seinen Katalog abarbeitete und unangenehme Fragen ausließ – zum Beispiel zum Verhältnis von Gysi zur Staatssicherheit.

Leider fiel zum Schluss die Autogrammstunde aus, weil Gysi dringend zu einem anderen Termin musste. Deshalb blieben dem interessierten Publikum des Abends, der vom Literarischen Zentrum und dem Göttinger Literaturherbst organisiert wurde, auch Rückfragen an den Bundestagsabgeordneten verwehrt.

Stattdessen hatte Gysi zum Abschied aus Göttingen ein paar Lebensweisheiten auf Lager: „Man muss die Privilegien des Alters genießen.“ Und er riet davon ab, einfach alles zu vererben. Stattdessen sein Appell: „Gönnen Sie sich etwas!“