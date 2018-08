„Gleich Knallt’s“ beim Kultursommer am Sonntag im Alten Rathaus Göttingen

Göttingen. Sonntag wird eine spannende Mischung zwischen Sprech- und Musikkabarett im Alten Rathaus geboten - mit Wiebke Eymess und Friedolin Müller. Es gibt noch Karten.

Das Scharfrichterbeil, der Kabarett Kaktus und der Stuttgarter Besen sind nur drei von zahlreichen weiteren Preisen, die Wiebke Eymess und Friedolin Müller ihr Eigen nennen dürfen.

Als das Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ gastieren die beiden am Sonntag, 5. August, mit ihrem aktuellen Programm im Alten Rathaus in Göttingen. Und das kann man am ehesten als poetisches Musik-Theater-Kabarett beschreiben, denn die beiden singen und tanzen zu selbstkomponierten Liedern, spielen auf der Lichtorgel und führen unter anderem eine Smartphonie auf.

Sie selbst bezeichnen diesen Mix als virtuos und verspielt, sprachbegeistert und chansonesk sowie liebevoll und zugleich bissig. Der abwechslungsreiche Göttinger Kultursommer-Abend beginnt um 20 Uhr.

Sonntag, 5. August, 20 Uhr, Altes Rathaus, Göttingen, Markt 9, Kartentel. 05 51/ 4 99 80 31, Eintritt 18 Euro, ermäßigt 15 Euro