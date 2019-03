Göttinger ganz heiß auf original Stadthallen-Geschirr

© Per Schröter

Zum letzten Mal Riesenandrang in der alten Stadthalle: Viele aktuelle und ehemalige Göttinger waren ganz heiß darauf, ein paar Teile des Original-Geschirrs zu erstehen.

© Per Schröter

Göttingen. Riesenandrang herrschte am Samstag in der seit November 2018 geschlossenen Göttinger Stadthalle, wo deren altes, aus rund 15.000 Einzelteilen bestehendes Originalgeschirr verkauft wurde.

„Wir hatten mit vielen Interessierten gerechnet, aber mit so vielen dann doch nicht“, sagte Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler beim Blick auf die Menschenmasse, die in der rund 100 Meter langen Warteschlange vor der Halle geduldig darauf wartete, ins Foyer gelassen zu werden und sich noch ein Stück Original-Stadthalle zu sichern.

Die rund 30-köpfige, aus mehreren Dezernenten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung bestehende „Stadthallen-Crew“ an dem langen Tresen alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Wartenden zu befriedigen. Neben dem blau-weißen Stadthallengeschirr mit dem „Göttingen-G“ wechselten auch diverse Küchenutensilien, Aschenbecher, Tabletts und viele andere Gebrauchsgegenstände für kleines Geld den Besitzer.

+ Auch Sozialdezernentin Petra Broistedt (rechts) hatte alle Hände voll zu tun. © Per Schröter Zu der Aktion entschlossen hatten sich die Verantwortlichen, nachdem sie mehrere Anfragen von Interessierten hatten ablehnen müssen, die sich eine der Fassadenkacheln als Erinnerungsstück sichern wollten. Da diese wiederverwendet werden sollen, das Hallen-Geschirr aber nicht wieder zum Einsatz kommen werde, habe man sich für den Verkauf des Vintage-Geschirrs entschieden. „Schon im Vorfeld der Aktion hat das Netz gebebt“, sagte Köhler. Es habe sogar zahlreiche Anfragen von ehemaligen Göttingern gegeben, die nicht mehr in der Stadt wohnen und die am Samstag nicht kommen konnten.

Umso glücklicher zeigte sich ein Hamburger, dabei sein und das eine oder andere Erinnerungsstück ergattern zu können. „Ich stamme aus Göttingen und habe in der Stadthalle unter anderem meinen Abi-Ball gefeiert und dort die Tanzschule besucht“, sagte der Mann, der namentlich nicht genannt werden wollte. Er habe „tolle Erinnerungen“ an die Halle und freue sich sehr über die gekauften Teile. „Die meisten werde ich wohl selbst behalten, aber das eine oder andere werde ich sicher auch an Freunde verschenken.“

Für Margret Langheim ging am Samstag ein Wunsch nicht in Erfüllung. „Ich wollte eigentlich einen Sektkühler haben, aber die waren alle schon weg“, sagte die Göttingerin. Stattdessen ging sie mit einem Topf, einigen Geschirrteilen und einem scheinbar komplett unbenutzten Tablett nach Hause. „Ich war oft bei Konzerten des Göttinger Symphonieorchesters oder anderen Musikern in der Stadthalle und habe die Zeit hier immer sehr genossen“, meinte Langheim. „Deshalb fände ich es sehr schade, wenn die Halle nun doch noch abgerissen wird.“

Der komplette Erlös aus dem Verkauf des Stadthallengeschirrs geht an den Pflegekinderdienst der Stadt. „Wir freuen uns, dass so ein zusätzlicher Betrag für die Ausrichtung des Pflegekinderfestes im Sommer zusammenkommen kann und wir zeitgleich Gelegenheit haben, die Öffentlichkeit für das wichtige Thema Pflegekinder zu sensibilisieren“, sagte Jugenddezernentin Maria Schmidt.