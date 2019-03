Viel Zulauf bei erster Göttinger Messe für Freiwilligendienste 

Göttingen. Gut besucht war die erste Messe für Freiwilligendienste am Samstag im ASC-Clubhaus in der Danziger Straße. Der Göttinger Sportverein ASC hat die Messe zusammen mit der AOK und der VGH auf die Beine gestellt.

„Mit der Freiwilligendienste-Messe möchten wir Jugendlichen und deren Eltern die Vielfalt der Angebote in Südniedersachsen vorstellen“, sagt Julian Bartels von der AOK. Als Aussteller mit dabei sind die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste, der Internationale Bund, der BUND, das Kinderhaus Göttingen und die Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung. Kurzum: Ein bunter Mix unterschiedlicher Angebote, die praxisnah und anschaulich vorgestellt wurden.

„Die Aussteller haben gute Gespräche geführt und hatten viele interessierte Bewerber an ihren Ständen“, sagt auch Claudia Löning, Referentin für Freiwilligendienste beim ASC Göttingen.

Eine der Interessierten ist Berenike Heppner (17). Sie steht kurz vor ihrem Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium. „Die Messe ist sehr informativ und die Inhalte werden sehr gut vermittelt. Ich bin mir schon sicher, dass ich vor einem Studium erst einmal etwas anderes machen möchte“, sagt die Schülerin. Wenn sie hier in Göttingen etwas Passendes finde, würde sie hierbleiben. Sie könne sich aber auch vorstellen, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland zu machen: „Mich interessieren vor allem Einsätze im Bereich Gesundheit, Kultur oder Politik.“

Arnold-Friedrich von Zepelin von den Johannitern ist positiv überrascht: „Es sind deutlich mehr Besucher, als ich erwartet habe – trotz der gut besuchten GöBit-Messen vor einer Woche.“ Die Johanniter bieten den Bundesfreiwilligendienst an. Die Mitarbeiter werden hauptsächlich im Hausnotruf-Einsatzdienst, bei „Essen auf Rädern“ und im Erste-Hilfe-Bereich eingesetzt. „Wir qualifizieren alle ´Bufdis‘ pädagogisch und ´schenken‘ jedem Teilnehmer einen vier-wöchigen Rettungssanitäter-Grundlehrgang“, wirbt von Zepelin für die Johanniter.

Der Internationale Bund Göttingen (IB) vermittelt die klassischen sozialen Einsatzbereiche für das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. „Angefangen von Plätzen in Kinderkrippen und Kindergärten über Krankenhäuser bis hin zur Seniorenpflege und Arbeiten mit behinderten Menschen“, zählt Philip Zaulig vom IB auf. „Ich bin mit dem Zulauf heute sehr zufrieden.“

Im Rahmenprogramm der Messe berichteten aktuelle Freiwillige aus ihrem persönlichen Alltag. Zusätzlich gab es einen Bewerbungsmappencheck und ein professionelles Fotostudio für kostenlose Bewerbungsfotos.

Hintergrund: Über 100.000 Menschen engagieren sich freiwillig

Freiwilligendienste haben eine lange Tradition – vor allem im sozialen Sektor. Bereits in den 1950er Jahren engagierten sich junge Frauen unter dem Motto „Gib ein Jahr“. In den frühen 60ern entwickelte sich daraus das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). In den 90er Jahren folgte das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Mit dem Wegfall des Zivildienstes wurde der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Jahr 2011 als dritte Engagementform gesetzlich verankert. Heute engagieren sich jährlich über 100.000 Menschen allen Alters in einem dieser drei Dienstarten.

In Südniedersachsen gibt es mehr als 1500 Freiwilligendienstplätze. Für ihr Engagement erhalten die Teilnehmer ein Taschengeld, nehmen an Seminaren zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung teil und nutzen die Zeit zur Orientierung nach der Schule. Schulabgänger können mit dem Freiwilligendienst die Voraussetzungen zur Fachhochschulreife erlangen.