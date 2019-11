Güntzler bleibt Chef der Kreis-CDU

Fritz Güntzler bleibt Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Göttingen. Er wurde bei der Kreismitgliederversmmlung mit 88,9 Prozent in seinem Amt bestätigt.

„Der Kreisverband wird sich nun mit der 2021 anstehenden Kommunalwahl beschäftigen und die Planung intensivieren“, kündigte Güntzler bei der Mitgliederversammlung in Göttingen an. Erste Vorbereitungen dafür wurden bereits mit einem eigenen Mentoringprogramm gestartet. So wollen die Christdemokraten Nachwuchs für die Kommunalpolitik gewinnen.

Zu Stellvertretern Güntzlers wurden Marlies Dornieden aus Gleichen, Markus Jerrentrup aus Hann. Münden, Frank Germeshausen aus Duderstadt und Andreas Körner aus Bad Sachsa gewählt. Ebenfalls wieder im Vorstand vertreten sind Johann-Karl Vietor aus Radolfshausen als Schatzmeister und Harm Adam aus Bovenden als Mitgliederbeauftragter.

Neu in den geschäftsführenden Vorstand gewählt wurden der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Louis Schacht aus Göttingen, als Pressesprecher und Jan-Otto Jacobs aus Osterode als Schriftführer.

Antrag zur Unterstützung von Local Roaming gestellt

Die Mitglieder beschlossen einen Antrag zur Unterstützung von Local Roaming, also zur Mitnutzung von anderen Mobilfunknetzen, um Funklöcher im ländlichen Raum zu vermeiden.

Außerdem sprechen sich die Mitglieder für die Weiterführung eines kostenlosen Probejahres in der CDU für Mitglieder der Jungen Union und die Einrichtung einer Antragscloud zur besseren Vernetzung der Kommunalparlamente aus.