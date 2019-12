In Göttingen gegründet: Integrationsrat mischt sich seit 35 Jahren aktiv ein

Vor 35 Jahren wurde der Vorläufer des Niedersächsischen Integrationsrates (NIR) als „Arbeitsgruppe Kommunale Ausländervertretungen Niedersachsen“ aus der Taufe gehoben.

Das Gremium mischt sich aktiv in die Politik ein. Delegierte aus ganz Niedersachsen und Interessierte trafen sich im Neuen Rathaus in Göttingen zu einer Geburtstagsveranstaltung mit den Schwerpunktthemen Gleichstellung, Arbeitsmarktintegration, Quartiersentwicklung und Teilhabe.

Der NIR ist die zentrale Interessensvertretung aller kommunalen Integrationsräte in Niedersachsen. Aktuell sind 18 Beiräte darin organisiert, darunter der Göttinger Integrationsrat und der Migrationsrat der Stadt Northeim.

Reimann wünscht stärkeres Engagement von Frauen und Migrantinnen

Niedersachsens Sozialministerin Dr. Carola Reimann wies auf die wichtige Funktion der Integrationsräte auf Landes- und Kommunalebene hin. So wird der Landesbeirat auch finanziell unterstützt. Reimann wünscht sich ein noch stärkeres Engagement von Frauen und insbesondere Migrantinnen in der Politik. Dazu müssten auch die Parteien in die Pflicht genommen werden.

Integrationsrat mischt sich aktiv in Politik ein

Immer wieder mischt sich der Niedersächsische Integrationsrat mit eigenen Positionen aktiv in die Politik ein. So forderte das Gremium in diesem Jahr die Politik auf, dem verstärkten Rechtsruck in der Gesellschaft aktiv zu begegnen. Es sollen aus Sicht des NIR politische Lösungsstrategien entwickelt werden. „Dazu bedarf es insbesondere institutionalisierten Programmen und Projekten, die den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt fördern“, so der Niedersächsische Integrationsrat.

Sprachkurse sollen für alle Zuwanderer geöffnet werden

Mit Blick auf Sprachkurse hat der Niedersächsische Integrationsrat ebenfalls ein eigenes Anliegen. Er fordert, dass auch für 2020 genügend Geld zur Verfügung steht, damit Menschen mit ungeklärtem Bleiberecht davon profitieren können. „Die Sprachkurse sollten für alle Zuwanderer und Zuwanderinnen geöffnet sein.“ Weitere Infos gibt es im Internet: nds-integrationsrat.de