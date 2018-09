Göttingen ist nun ein Klimaschutz-Leuchtturm

© Archivfoto: Per Schröter

Klimaschutz-Tage in Göttingen: Am Stand der Initiative „Bastelfreunde – kollektives Upcycling“ wird gezeigt, wie man mit leeren Flaschen Musik machen kann.

© Archivfoto: Per Schröter

Göttingen. Die Stadt Göttingen ist ein Klimaschutz-Leuchtturm: Beim niedersächsischen Wetttbewerb „Klima kommunal 2018“ sind zwei Projekte der Uni-Stadt mit insgesamt 8500 Euro ausgezeichnet worden.

Die „Klimaschutz-Tage 2018“ und „Klimaschutz im Zentrum“ überzeugten das Niedersächsische Umweltministerium, das den Preis „Klima kommunal“ alle zwei Jahre ausschreibt.

Das Projekt „Klimaschutz im Zentrum“ trägt laut Jury „auf kreative Art und Weise zur Vernetzung von Klimaschutzakteuren und zur Wissensvermehrung bei“. Es geht darum, Orte in der Innenstadt zu schaffen, an denen Klimaschutz sichtbar und erlebbar wird. Energetische Sanierungen, Begrünungen oder Energieeinsparungen wurden in der Umsetzung unterstützt und als Klimaschutz-Partnerschaften ausgezeichnet.

Die „Klimaschutz-Tage“ sind schon länger Bestandteil der lokalen Klimaschutzaktivitäten in der Stadt Göttingen. Zwischen dem 19. und 24. August fanden sie zum sechsten Mal statt. Mit vielen Veranstaltungen und Aktionen brachten Akteure aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen der Öffentlichkeit die Vielfalt des Klimaschutzes nahe.