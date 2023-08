Filmdreh bei Göttingen: Kalksteinbruch als Kulisse für eine „apokalyptische Hochzeit“

Von: Thomas Kopietz, Melanie Zimmermann

Teilen

Filmdreh, wo sonst Kalkstein abgebaut wird: Die Autorin, Schauspielerin und Regisseurin Aurelia Eulenburg drehte dort im Kalksteinbruch bei Elvese einen Kurzfilm, spielte die Protagonistin „Marine“ mit Filmpartner „Marlo“ (Mark Tsiolis). Der Kurzfilm heißt „The Apocalypse Wedding“. © Sven Schreivogel

Die Studentin Aurelia Eulenburg dreht einen siebenminütigen Action-Romantik-Kurzfilm in einem Steinbruch bei Göttingen: „The Apocalypse Wedding“.

Göttingen/Elvese – Das Filmbüro Göttingen um Sven Schreivogel arbeitet intensiv daran, die einstige Filmproduktionsstadt wieder dauerhaft über den „Tatort“ hinaus als Drehort zu etablieren. So war das Filmbüro auch nicht unbeteiligt, als Ende Juli wieder Dreharbeiten in der Region Göttingen liefen – für einen ambitionierten Kurzfilm.

Der Film heißt „The Apocalypse Wedding“ und wird von Regisseurin Aurelia Eulenburg realisiert. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Die Masterstudentin der Literaturwissenschaften in Göttingen bezeichnet den siebenminütigen Streifen als „dystopischen Action-Romantic-Kurzfilm“ – es ist also ein Film, der einen schlechten Ort beschreibt.

Steinbruch bei Göttingen wird zum Drehort für dystopischen Kurzfilm einer Göttinger Studentin

Zum Inhalt: Ein drastischer weltweiter Temperaturanstieg hat den Großteil der Süßwasservorräte der Erde ausgetrocknet oder vergiftet und Milliarden von Menschenleben gefordert.

Dreh eines Kurzfilms in der Kalksteingrube der Firma Oppermann in Elvese bei Göttingen. Regisseurin Aurelia Eulenburg schaut sich Aufnahmen mit dem Kameramann, Technikern und Schauspielern an. © Sven Schreivogel

Als ein verzweifelter Techniker auf die letzte überlebende Frau des Kontinents stößt, die eine Kämpferin ist, versucht er sie zu überreden, ihm bei der Wiederbevölkerung der Erde zu helfen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren.

„Bei diesem Film reizte mich die Herausforderung, einen Film zu drehen, der zwar kurz ist, aber in dem es mit Tod, Liebe und existentiellen Fragen thematisch richtig zur Sache gehen kann“, sagt Eulenburg.

Göttinger Studentin führt bei Kurzfilm nicht nur Regie, sondern steht auch selber vor der Kamera

Die 22-jährige hat bereits ein interdisziplinäres Bachelorstudium in Cambridge absolviert. „Dort habe ich einige Kurzfilmprojekte gestartet“, sagt sie, die dort auch ihrer Passion des kreativen Schreibens nachging.

Den fertigen, englischsprachigen Film, in dem Eulenburg die weibliche Hauptrolle „Marine“ verkörperte, will sie dann bei internationalen Filmfestivals als Beitrag einreichen. Damit will sie nach eigenen Worten einen weiteren Grundstein für ihren Wunschberuf Regisseurin legen.

Und ganz nebenbei hat Aurelia Eulenburg auch die Film- und Drehortstadt Göttingen im Blick: „Ich hoffe, als schöne Nebenwirkung mit meinem Film die Göttinger Filmszene weiter ankurbeln zu können“, sagt die junge Filmemacherin.

Drehort-Initiative Göttingen: Filmbüro und Filmnetzwerk arbeiten bei Kurzfilm zusammen

Gedreht wurde übrigens in der weitläufigen Kalksteingrube der August Oppermann GmbH in Elvese im Landkreis Northeim. Beteiligt an dem Kurzfilm-Projekt war in der Regieassistenz Julia Klumpe. Der Kameramann war Moritz von Hochberg. Oli Goepfert übernahm die Maske.

Die Produktionsleitung und Fotografie bei dem Kurzfilm erledigte Sven Schreivogel vom Filmbüro Göttingen. Für den Ton waren Bastian Brunke und Alexander Siebrecht vom Göttinger Filmnetzwerk zuständig. Sie unterstützten die Nachwuchs-Regisseurin Eulenburg mit Equipment. (Thomas Kopietz/Melanie Zimmermann)

Vor 75 Jahren fiel in Göttingen die erste „Klappe“: Gedreht wurde damals der Streifen „Liebe 47“. Das Jubiläum der Filmstadt wird derzeit mit einem bunten Programm gefeiert.