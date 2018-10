Keine heiße Spur nach Gewalt-Tod von Rentner in Göttingen

Mehr als einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines 87-jährigen Rentners in Göttingen hat die Polizei noch keine heiße Spur von den Tätern.

Die zehnköpfige Ermittlungsgruppe arbeite aber nach wie vor mit Hochdruck an dem Fall, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Rentner war Mitte September an den Folgen eines Raubüberfalls in seiner eigenen Wohnung gestorben. Der Mann war am 5. September in seiner Wohnung im Obergeschoss eines Göttinger Mehrfamilienhauses überfallen, verletzt und ausgeraubt worden.

Nach der Tat konnte er der Polizei noch berichten, dass zwei Männer an seiner Tür geklingelt, ihn nach dem Öffnen angegriffen und in ein Zimmer gedrängt hatten. Anschließend entkamen die Täter mit Schmuck von unbekanntem Wert.

Der Rentner starb knapp zwei Wochen nach der Tat im Krankenhaus. (lni)