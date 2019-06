Göttinger Kinder trotzen dem Regen beim 13. Schnullerbaumfest

Kinder lieben ihn und müssen sich doch irgendwann von ihm trennen: dem Schnuller. Um den Abschied zu erleichtern, veranstaltete die Stadt Göttingen am Mittwoch ein Fest.

Dabei stand die 13. Auflage auf dem Spielplatz Rosengarten im Cheltenham-Park lange auf der Kippe, denn bei strömendem Regen drohte das Fest zunächst sprichwörtlich ins Wasser zu fallen.

Über 40 Kinder waren ursprünglich angemeldet, mehr als die Hälfte von ihnen wagten trotz der schlechten Bedingungen den Weg in den Cheltenham-Park. Gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern konnten die Kleinkinder im Hubwagen hinauf in den Kronenbereich des ausgewiesenen Schnullerbaumes fahren und dort ihren Schnulli an einem Bändchen am Ast des Baumes befestigen.

Schnullerurkunde als Andenken

Als Anerkennung ihrer Tapferkeit erhielt jedes Kind zum Andenken eine offizielle „Schnullerurkunde“ – unterzeichnet von Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Ein Kinderschminken, Drehorgelmusik und Erfrischungen begleiteten das verregnete Fest und verkürzten die Wartezeiten für die Kinder, die diese in mehreren trockenen Zelten überbrücken konnten. Seit dem ersten Fest im Jahr 2010 haben sich rund 550 Göttinger Kinder bei den Schnullerfesten von ihrem eigenen Babynuckel verabschiedet.