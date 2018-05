Hoffnung für Hörbehinderte: Lichtimpulse könnten Hören wieder ermöglichen

Göttingen. Am Göttingen Campus arbeiten Wissenschaftler mehrerer Institute an einer international viel beachteten Alternative zu üblichen künstlichen Hörhilfen.

Mit optogenetischen Hörschnecken-Implantaten könnten schwerhörige oder sogar taube Menschen eines Tages möglicherweise Musik hören, das hofft ein Team aus Frankfurter und Göttinger Hörforschern um den vielfach ausgezeichneten Prof. Dr. Tobias Moser.

Ohne Elektro-Stimulation

Anders als ein herkömmliches Cochlea-Implantat solle ein optogenetisches die Nervenzellen der Hörschnecke nicht elektrisch stimulieren, sondern mit roten Lichtpulsen, meldet die Universitätsmedizin Göttingen (UMG).

Verlust der Sinneszellen

Ein Gespräch auf der Straße, der Besuch eines Konzertes – alltägliche Dinge sind für Menschen mit Hörbehinderung häufig nicht möglich. Ursache ist meist ein Verlust der Sinneszellen in der Hörschnecke (Cochlea) des Ohres. Die Zellen wandeln den akustischen Reiz in elektrische Signale um. Diese werden dann durch die Hörnerven an das Gehirn weitergeleitet.

Wendeltreppe Hörschnecke

Die Hörschnecke kann man sich vereinfacht wie eine Wendeltreppe vorstellen, wobei jede Treppenstufe einer Tonhöhe entspricht – zusammen etwa 3000 „Stufen“ von ganz hoch am Eingang bis ganz tief an der Spitze. Die Hörnervenzellen repräsentieren jeweils eine Tonhöhe und zusammen den ganzen hörbaren Frequenzbereich.

Probleme alter Implantate

Herkömmliche Implantate reizen die Nervenzellen in der Hörschnecke mittels 12 bis 24 Elektroden und umgehen so defekte Sinneszellen. Obwohl die Elektroden der Implantate klein sind, stimuliert jede von ihnen einen großen Frequenzbereich. Im Bild der Wendeltreppe: einen ganzen Treppenabsatz beim elektrischen Hören statt einzelner Treppenstufen beim normalen Hören.

Dies erschwert es dem Gehirn jedoch, akustische Signale mit ähnlichem Frequenzgehalt zu unterscheiden. Die Nutzer solcher Hörhilfen können zwar in der Regel Sprache verstehen, dies gelingt aber nur in ruhiger Umgebung. Die Melodien in Sprache und Musik sind kaum zugänglich.

Erfolgreiches Experiment

Wenn es gelänge, die Hör-Nervenzellen räumlich präziser zu stimulieren und damit die Unterscheidung von Frequenzen zu erleichtern, ließe sich das Hörvermögen erheblich verbessern, so die Überlegung der Forscher. Statt die Nervenzellen der Hörschnecke elektrisch zu stimulieren, soll ihr optogenetisches Implantat dies mit roten Lichtpulsen tun.

Experimente mit Mäusen liefen erfolgreich: Laserblitze, die durch eine 50 Mikrometer dicke Glasfaser in die Hörschnecke geleitet wurde, lösten elektrische Impulse im Hörnerv und Hirnstamm der Tiere aus. Auch in alten Tieren mit verringertem Hörvermögen habe man mit Laserblitzen eine Antwort des Hörsystems mit guter zeitlicher Auflösung nachweisen können, heißt es.

Studien werden benötigt

Tobias Moser aber bittet dennoch um Geduld: Bis auch Menschen von der neuen Technik profitieren können, wird noch Zeit für Tests benötigt. „Bis optogenetische Implantate in der Praxis beim Menschen eingesetzt werden können, sind noch weitere Studien nötig“, sagt der Göttinger Hörforscher Prof. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der UMG. Moser ist aber optimistisch, dass die Implantate beim Menschen funktionieren können.

Forscher-Netzwerk

Zum Forscherteam gehören Wissenschaftler vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen und dem Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin Göttingen sowie dem Frankfurter MPI für Biophysik.

Stichwort: Prof. Dr. Tobias Moser

Prof. Dr. Tobias Moser, Jahrgang 1968, ist führend in der Erforschung der Synapsen im Innenohr und international an vorderster Spitze in der Erforschung der Physiologie und Pathophysiologie des Innenohrs.

+ Prof. Dr. Tobias Moser, Universitätsmedizin Göttingen. © UMG/nh Er wurde mit einer im Göttinger Labor des Leibniz- und Nobelpreisträgers Erwin Neher angefertigten Arbeit promoviert. In Nehers Abteilung am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie blieb er danach als Postdoktorand und Nachwuchsgruppenleiter.

Parallel dazu begann er eine Facharztausbildung an der Universitätsmedizin Göttingen, wo er seit 2001 eine eigene Arbeitsgruppe, das „InnerEarLab“ leitet.

Nach der Habilitation in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 2003 wurde er 2005 zum Professor ernannt und hat seit 2007 einen eigenen Lehrstuhl inne. Nachdem er mehrere Rufe aus Deutschland und den USA abgelehnt hat, baute Prof. Moser seit 2015 in Göttingen ein neues Institut für Auditorische Neurowissenschaften an der UMG auf.

Er ist Sprecher des seit 2011 geförderten Göttinger Sonderforschungsbereichs (SFB) „Zelluläre Mechanismen Sensorischer Verarbeitung“. Seit 2016 ist Tobias Moser Max Planck Fellow mit einer eigenen Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie (MPI-BPC) und am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin (MPI-EM), beide in Göttingen.

Moser ist so ein Musterbeispiel für die erfolgreiche Vernetzung von Spitzenwissenschaftlern und Instituten am Göttingen Campus. Er ist unter anderem Träger des Leibniz-Preises und des Ernst-Jung-Preises für Medizin. (tko)