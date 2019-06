Miniclub zeigt Piraten-Stück im Jungen Theater Göttingen

Eine Stückentwicklung des Miniclubs feiert am Sonntag, 16 Juni, Premiere. Um 15 Uhr ist „Pirat*innen“ erstmals am Jungen Theater Göttingen zu sehen.

Eine Stückentwicklung des Miniclubs, einem von fünf Laien-Spielclubs am Jungen Theater (JT) Göttingen, feiert am Sonntag, 16 Juni, Premiere. Um 15 Uhr ist „Pirat*innen“ zum ersten Mal im JT zu sehen. Der Miniclub nähert sich darin spielerisch mehreren Fragen rund ums Thema Piraterie: Wer, wie, was waren Piraten? Waren Frauen wirklich auf den meisten Schiffen verboten? Gibt es heute auch noch Piraten?

Was ist der Unterschied zwischen entern und kentern? Und gab es wirklich verborgene Schätze auf einsamen Inseln? „Pirat*innen“ ist ein Dokumentationsstück von und für Kinder, das Fragen aufwirft, Wissen vermittelt, Spaß bringen und Platz für eine unbeschwerte, kindliche Fantasie lassen soll.

Der Miniclub spielt Theater unter professioneller Anleitung. Dieses Mal haben die Leitung Johanne Bellersen und Katharina Brehl übernommen. Die Bühnenfassung des Stücks hat Theaterpädagogin Kathrin Müller-Gruß, die am Ende der Saison eine Babypause einlegt geschrieben. Das Stück, bei der Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren auf der Bühne stehen, ist die fünfte und letzte Clubinszenierung, die in dieser Spielzeit im Jungen Theater zu sehen sein wird. Eine weitere Vorstellung gibt es am 23. Juni um 15 Uhr.

