NDR2-Soundcheck holt drei weitere Künstler für Neue-Musik-Festival 

Der NDR-2-Soundcheck haben mit Dean Lewis, Dermot Kennedy und Christopher drei weitere herausragende Künstler für das Neue-Musik-Festival im September bekannt gegeben.

Zwei Konzerte sind bereits ausverkauft, der Auftakt mit Johannes Oerding und der Gig von Shooting-Star Lewis Capaldi, beide in der „Halle 2“ im BG-Basketball-Leistungszentrum am Schützenplatz.

Der NDR bleibt seiner erfolgreichen Linie treu, auch bei den nun gemeldeten drei weiteren Live-Acts. Die Künstler stehen für Nachwuchssänger mit großem Starpotenzial. Mit dabei sind Dermot Kennedy, Christopher und Dean Lewis. Tickets gibt es ab sofort im NDR Internet-Ticketshop und an bekannten Vorverkaufsstellen.

Schon am Donnerstag, dem Eröffnungstag, wird Christopher im Deutschen Theater auftreten (21 Uhr). Einen ersten internationalen Erfolg feierte der Däne 2014 mit dem Song „CPH Girls“. Das Video hat bis heute auf YouTube mehr als 15 Millionen Aufrufe gesammelt. Mit seinem aktuellen Album „Under The Surface“ und mit seinen Singles „Irony“ und „My Heart“ bleibt er seinem Dance-Pop-Erfolgsstil treu – beide haben auch schon die Millionen-Klick-Grenze überschritten – und Christopher wird auch in Deutschland den Durchbruch schaffen – vor allem beim weiblichen Publikum, denn Christopher Lund Nissen, so heißt der 27-jährige Däne komplett, sieht auch noch gut aus.

+ Folk-Typ: Der Ire Dermot Kennedy. © Universal Music/nh

Dermot Kennedy hat diesen Durchbruch mit seiner mega-erfolgreichen Single „Power over me“, deren Video knapp fünf Millionen Mal aufgerufen worden ist, längst geschafft. Am Freitag, 13. September, steht er ab 19.30 Uhr auf der Bühne in Halle 2. Dermot Kennedy entspricht dem Bild des irischen Singer-Songwriters: Er ist überzeugter Ire und Musiker, bescheiden, trägt gern Holzfällerhemden und ist schlicht nur sympathisch.

Und seine Musik ist mehr als ein Mega-Hit. „Lost“ wird ein Kracher, oder besser ist es mit 4,5 Millionen YouTube-Aufrufen längst. Ende September erscheint sein Debüt-Album „Without Fear“. Der Auftritt in Göttingen wird die Verkaufs- und Download-Zahlen pushen.

Mit Dean Lewis kommt ein Aussie nach Göttingen, der ein Star ist. Sein Song Be Alright ging durch die Decke. In Australien legte er mit „Waves“ bereits ein sehr erfolgreiches Debüt hin. Beide Songs landeten mehr als 55 Millionen YouTube-Klicks und sammelten Platin-Auszeichnungen auch in Neuseeland, Kanada, Schweden und Norwegen. Der 31-jährige Autodidakt hat also bereits – vierdientermaßen – eine große Fan-Gemeinde.

+ Erfolgstyp: der Australier Dean Lewis. © Universal Music/nh

Die Konzerte im Überblick:

Donnerstag, 12. September,Halle 2 am Schützenplatz: Johannes Oerding, 19 Uhr: ausverkauft; Deutsches Theater: Christopher, 21 Uhr.

Freitag, 13. September:Halle 2: Dermot Kennedy, 19.30 Uhr; Halle 2: The Faim, 23 Uhr.

Sonnabend, 14. September,Halle 2: Dean Lewis, 15.30 Uhr; Halle 2: Lewis Capaldi, 19.30 Uhr,ausverkauft; Lokhalle: Musikszene Deutschland, 21 Uhr.