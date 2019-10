Neue Vortragsreihe zum Thema Verwandtschaft in Göttingen

In der Paulinerkirche findet eine neue Vortragsreihe zum Thema Verwandtschaft statt.

Das Göttinger Centrum für Geschlechterforschung (GCG) bietet ab Donnerstag, 24. Oktober, eine neue Vortragsreihe zum Thema Verwandtschaft an.

Sie trägt den Titel: „Verwandtschaft neu denken – Utopien, Praktiken und Technologien des Sich-Verwandt-Machens im 21. Jahrhundert“.

Mit der Reihe möchte das Göttinger Centrum für Geschlechterforschung einen trans- und interdisziplinären Raum für eine breite Auseinandersetzung mit dem Thema Verwandtschaft und seinen unterschiedlichen Dimensionen und Auswirkungen eröffnen. Die Vorträge finden jeweils donnerstags ab 18.15 Uhr in der Paulinerkirche statt.

Vortragsreihe umfasst drei Themenblöcke

Am Donnerstag, 24. Oktober, spricht die Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. Christina von Braun von der Humboldt-Universität in Berlin über „Blutsbande“. Insgesamt ist die Vortragsreihe in drei Themenblöcke gegliedert:

„DNA meets Blood: Verwandtschaft und neue (Bio)Technologien“,

„We have always been kin: (Alternative) Praktiken und Narrationen des Sich-Verwandt-Machens“,

„The Power and Boundaries of Kinship: Verwandtschafts/fiktionen als Form der Exklusion“.

Vollständiges Programm unter: contested-kinship.uni-goettingen.de